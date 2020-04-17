El organismo internacional estima que la crisis económica causada por la pandemia del Covid-19 traerá consigo la peor recesión económica desde la Gran Depresión En una publicación reciente, Gita Gopinath, economista en jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmaba que en sólo tres meses el mundo cambió radicalmente. Fue en enero de este año cuando vieron la luz sus últimas Perspectivas de la economía mundial; en ese entonces no se sabía a ciencia cierta cómo la pandemia del Covid-19 iba a afectar a la economía mundial. La economista del FMI considera que lo que está pasando es “un desastre insólito: una pandemia de coronavirus, ha provocado la pérdida de una cantidad trágicamente elevada de vidas humanas”. Aunado a esto, el gran y necesario confinamiento de personas ha traído una crisis económica sumamente profunda. Destaca que “la magnitud y la rapidez de la paralización de la actividad ha sido algo que nunca hemos experimentado en nuestras vidas”. Estamos ante una crisis sin precedentes en la historia mundial reciente y prevalece una considerable incertidumbre acerca del impacto que tendrá esto. Las autoridades sanitarias prevén que en la mayoría de los países la pandemia y la contención necesaria llegarán a su punto máximo en el segundo trimestre de este año e irá menguando en la segunda mitad del año. Sin embargo, el producto interno bruto (PIB) del planeta se contraerá en 3%. Esto representa un recorte del 6.3% al crecimiento previsto a inicios de año por el propio FMI, lo que Gopinath califica como “una revisión importante en un período muy corto”. De esta manera, el llamado Gran Confinamiento se convertiría en la peor recesión desde la Gran Depresión de 1929, ocurrida a partir de la caída de la bolsa de valores de Nueva York. A consecuencia de la Gran Recesión, el PIB de Estados Unidos se contrajo 9.9% en 1930, 7.7% en 1931 y 14.9% en 1932. Por su parte, el de México tuvo una caída de 17.6% entre 1929 y 1932. Para este año se proyecta que el crecimiento en las economías avanzadas se sitúe en -6,1% y para las economías de mercados emergentes y en desarrollo se proyectan tasas de crecimiento negativas de -1,0% en 2020, o -2,2% si se excluye China. Gopinath considera que si se logra disipar esta crisis sanitaria en el segundo semestre de este año y si las medidas políticas adoptadas en todo el mundo sirven para rescatar empresas, y por lo tanto empleos, evitando además tensiones financieras sistémicas, la proyección de crecimiento para 2021 abriga un repunte del 5.8%. “Se prevé que tanto las economías avanzadas como las de mercados emergentes y en desarrollo experimenten una recuperación parcial en 2021”, dice la economista del Fondo Monetario Internacional. Se espera que hasta las grandes economías mundiales se contraigan en diferente medida. Por otro lado, los países cuyo crecimiento dependen del turismo, los viajes, el hospedaje y el entretenimiento están y estarán experimentando perturbaciones particularmente graves. Las economías de mercado emergentes, como la de México, experimentarán retos adicionales producto de la aversión al riesgo que revertirán los flujos de capital, devaluando sus monedas.

Otro escenario adverso

Ante la incertidumbre que hay ante los alcances que pueda tener el Covid-19 en el panorama mundial, el FMI también evalúa otros escenarios. El anterior, al que Gopinath llama el escenario “base”, no es el único posible. El FMI también considera la posibilidad de que la pandemia no ceda en el segundo semestre de este año. En el caso de que se deban mantener las medidas de contención por más tiempo, las consecuencias serían todavía más devastadoras: empeorarán las condiciones financieras y habrá más trastornos en las cadenas mundiales de suministros. El FMI prevé que el PIB mundial se contraría un 3% adicional si la pandemia continúa a finales de este año; si sigue hasta 2021, el PIB mundial podría contraerse un 8% adicional con respecto al escenario base, que ya contempla una contracción del 3%.

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