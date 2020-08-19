31 de agosto, fecha límite para solicitar apoyos del Infonavit por la pandemia

Los derechohabientes del Infonavit que durante los meses de la emergencia sanitaria no han recibido apoyos directos del organismo aún pueden solicitarlos. Tienen como fecha límite hasta el 31 de agosto 2020; sólo deben ingresar al portal Mi Cuenta Infonavit para hacerlo. Aquellos que lo recibieron entre el 1 y el 15 de mayo, y en caso de necesitar una extensión de los beneficios, podrán solicitarlo vía telefónica al 800 008 3900, opción nueve. De acuerdo con el Infonavit, al 25 de junio 2020, 203 mil 100 trabajadores ya han recibido estos apoyos, tales como:

Seguro de desempleo

Prórrogas

Combinación de ambas medidas

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/como-unir-dos-creditos-del-infonavit/ El Instituto explicó que indirectamente han apoyada en la conservación de alrededor de 2 millones 198 mil 282 empleos durante la emergencia sanitaria, gracias al diferimiento de aportaciones patronales a la subcuenta de vivienda. Infonavit señaló que al cierre de junio el 52% de los trabajadores beneficiados con el diferimiento de las cuotas patronales se concentran en cinco entidades:

Ciudad de México

Estado de México

Nuevo León

Jalisco

Quintana Roo

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/los-usuarios-siguen-reportando-fallas-en-pagina-del-sat/ Con información de Infonavit.

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