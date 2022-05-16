El fisco perdió más de 3 mil 88 juicios fiscales en el primer trimestre del presente año De enero a marzo de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) perdió más de 3 mil 88 juicios fiscales, que representan 56 por ciento del total, el mayor porcentaje de los últimos cinco años, de acuerdo con Reforma. En el primer trimestre, la autoridad fiscal registró 2 mil 427 juicios favorables, que representaron 44 por ciento del total, la cifra más baja desde 2018, cuando fue de 45.6 por ciento, revelan cifras del fisco. En comparación con el mismo periodo del año pasado, el porcentaje de juicios favorables fue de 51.7 por ciento, el más alto de los últimos cinco años, seguido del alcanzado en 2019 cuando fue de 49.5 por ciento. De acuerdo con el Informe de Gestión Tributaria del SAT, al cuarto trimestre de 2021, la autoridad fiscal ganó 8,409 juicios, con lo cual tuvo a su favor solo 45.6 por ciento de los juicios contra contribuyentes. Además, como reportamos en este medio, a septiembre de 2021 el SAT registró 13,543 juicios contra contribuyentes, de los cuales ganó 6,222; es decir, el 46 por ciento. Como señala El Economista, esta fue la menor tasa de juicios ganados para el SAT desde 2007, cuando se registró una tasa de 41.8 por ciento. A través de estos juicios, el fisco obtuvo 70,469 millones de pesos; es decir, 64.4% del total. También hay que destacar que por cada peso que el fisco invirtió en los juicios recuperó, en promedio, 641.2 pesos. Con estos resultados, el SAT no consiguió la tasa estimada de 52.5% de casos ganados para ese año. El valor de los juicios que resultaron a favor del SAT en lo que va de este 2022 fue de 24 mil 421 millones de pesos, cifra que representó 62.6 por ciento de los 36 mil 617 millones de pesos que sumaron todos los juicios registrados en este periodo, según reporta Reforma. En entrevista con el medio, Roberto Colín, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), dijo que esto puede obedecer a tres factores: una menor actividad del SAT como consecuencia de la pandemia, menor efectividad de la defensa del fisco y un cambio de estrategia en la que se priorizan acciones de fiscalización sin recurrir a un juicio. De acuerdo con El Economista, la dependencia ha obtenido más recursos por la figura fiscal de la cobranza sin necesidad de judicialización en los grandes contribuyentes que las administraciones federales antecesoras, por ello en el Plan Maestro 2022 buscará incrementar esa recaudación a través de la mejora en el proceso de fiscalización.