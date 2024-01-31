Mediante un decreto, se renovó el marco legal en cuanto a las enfermedades de trabajo, después de 52 años sin revisión El 4 de diciembre de 2023, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)...

Mediante un decreto, se renovó el marco legal en cuanto a las enfermedades de trabajo, después de 52 años sin revisión El 4 de diciembre de 2023, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó el ‘Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo’ (LFT). El decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y reformó los artículos 513, 514 y 515 de la LFT. De acuerdo con especialistas del blog Soy Conta, el decreto busca la renovación del marco legal en cuanto a las enfermedades de trabajo, después de 52 años sin revisión. Esto implicó la actualización de los siguientes elementos:

Tabla de enfermedades de trabajo

Tabla para la valuación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo.

El Catálogo de las cédulas para la valuación de las enfermedades de trabajo.

Nuevas enfermedades de trabajo consideradas

El artículo indica que las modificaciones resultaron en una actualización del total de enfermedades laborales, aumentando de 161 a 194 patologías. Cabe mencionar que algunos padecimientos fueron eliminados y otros agrupados. Soy Conta considera que las enfermedades que más destacan son las siguientes:

Trastornos psicosociales (estrés grave, ansiedad, depresión e insomnio).

Endometriosis o infertilidad (enfermedades de la mujer).

Cáncer de origen laboral: aumenta de 4 a 30 tipos.

Intoxicación: de 36 a 46 tipos.

Patologías infecciosas y parasitarias: pasa de 21 a 41, entre ellas el COVID-19.

Además, el Artículo Segundo transitorio del decreto plantea la publicación del ‘Catálogo de las cédulas para la valuación de enfermedades de trabajo’ en el DOF. Publicación a cargo de la STPS, en un plazo de 45 días hábiles, desde la entrada en vigor del decreto. Dicho catálogo servirá como instrumento auxiliar en la correcta evaluación y dictaminación de la relación causal de trabajo-daño. Soy Conta indicó que estas reformas y adiciones buscan transformar el ámbito laboral mexicano, no solo dignificando y protegiendo al trabajador, sino también alineando el marco normativo mexicano con la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que entró en vigor el 11 de febrero de 2022.