Aunque el SAT aumentó el número de devoluciones de saldo a favor, algunos casos han tardado mucho. La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) realiza encuestas a empresario...

Aunque el SAT aumentó el número de devoluciones de saldo a favor, algunos casos han tardado mucho. La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) realiza encuestas a empresarios sobre su percepción de la fiscalización y la devolución de IVA de cada mes. En la última encuesta, los empresarios reprobaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en varios aspectos. Uno de los problemas principales fue la demora en la devolución de IVA. En este sentido, el 17.7% de los empresarios reportó que los procesos de devolución empeoraron. Además, la encuesta encontró que el fisco tardaba 70 días en promedio para hacer la devolución para personas morales.

SAT se tarda con las devoluciones de saldo a favor

En abril, el SAT hizo 2 millones 993 mil 568 devoluciones automáticas. Esto representa un aumento del 14% frente a abril del año pasado. Este incremento palidece frente a la variación de abril 2019, que fue de 114% frente a 2018. En cuanto al monto de las devoluciones, este año se autorizaron 23 mil millones de pesos. Esto representa un aumento de 31% frente al año pasado. Para este año, el SAT se comprometió a hacer la devolución de saldos a favor en un periodo de tres días, pero únicamente para las devoluciones automáticas; es decir, cuando se acepta la propuesta del SAT sin cambios. En otros casos, la ley marca un periodo de 40 días hábiles para la devolución. Con información de El Financiero.

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