El saldo en tu Subcuenta de Vivienda es el resultado de las aportaciones de tus empleadores En tu Cuenta AFORE, encontrarás tres subcuentas, siendo una de ellas la Subcuenta de Vivienda, donde se g...

El saldo en tu Subcuenta de Vivienda es el resultado de las aportaciones de tus empleadores En tu Cuenta AFORE, encontrarás tres subcuentas, siendo una de ellas la Subcuenta de Vivienda, donde se gestionan las contribuciones del Infonavit. Esta subcuenta incluye las aportaciones que los trabajadores que cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tienen en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). En esta subcuenta, se encuentran las aportaciones mensuales realizadas por tus empleadores, que representan el cinco por ciento de tu salario diario integrado. Es importante destacar que estos fondos no son administrados por tu Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE), sino por el Infonavit. También puedes agregar a esta subcuenta aportaciones personales extraordinarias. Es fundamental que, si has comenzado tu carrera laboral de manera formal, revises regularmente tu Subcuenta de Vivienda, ya que esto será esencial al solicitar un crédito o al acercarse tu jubilación. Respecto al retiro de tus ahorros en el Infonavit, es importante mencionar que puedes hacerlo si cuentas con una Resolución de Pensión emitida por el IMSS, que puede ser por vejez, cesantía en edad avanzada, invalidez o incapacidad total o parcial superior al 50 por ciento. El saldo en tu Subcuenta de Vivienda es el resultado de las aportaciones de tus empleadores, y se clasifica según la fecha en que las recibiste:

Fondo de Ahorro 1972-1992: Si recibiste aportaciones entre mayo de 1972 y enero de 1992 por el cinco por ciento de tu salario diario integrado, cuentas con el Fondo de Ahorro.

Subcuenta de Vivienda 1992: Si recibiste aportaciones entre marzo de 1992 y junio de 1997 por el cinco por ciento de tu salario diario integrado, cuentas con ahorros en tu Subcuenta de Vivienda.

Subcuenta de Vivienda 1997: Si has recibido aportaciones desde julio de 1997 hasta la fecha por el cinco por ciento de tu salario diario integrado, cuentas con ahorros en tu Subcuenta de Vivienda 1997.

Dependiendo de las fechas en las que hayas cotizado para el IMSS e INFONAVIT, podrías tener recursos en uno, dos o los tres de estos conceptos.

En el INFONAVIT, tú decides cómo aprovechar el saldo de tu Subcuenta de Vivienda. Puedes utilizarlo para:

Adquirir una vivienda nueva o existente.

Comprar terreno.

Construir vivienda en terreno propio.

Ampliar o mejorar tu casa.

Pagar la hipoteca de tu vivienda en otra institución de vivienda.

Además, tus recursos de la Subcuenta de Vivienda también pueden servir como garantía para obtener un crédito en instituciones financieras o aumentar tu pensión al jubilarte. No olvides que el ahorro en tu Subcuenta de Vivienda 1992 y 1997 genera rendimientos que se suman mes tras mes.