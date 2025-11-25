El incremento gradual en las cuotas patronales de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez continúa en 2026. Conoce los nuevos porcentajes, su impacto en nómina y los ajustes que deben implementar las emp...

El incremento gradual en las cuotas patronales de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez continúa en 2026. Conoce los nuevos porcentajes, su impacto en nómina y los ajustes que deben implementar las empresas Desde la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2020, el sistema de pensiones del IMSS se encuentra en un proceso de ajuste gradual que incrementa la cuota patronal del ramo de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. Este cambio, que inició en 2023, continuará avanzando año con año hasta 2030. Para las empresas, esto implica actualizar sistemas de nómina, presupuestos y proyecciones financieras, pues los porcentajes aplicables en 2026 serán mayores para la mayoría de los rangos salariales.

Aumento gradual de la cuota patronal desde 2023

La reforma establece un esquema progresivo donde la aportación patronal aumenta conforme crece el salario base de cotización del trabajador. Así avanza la cuota patronal desde 2023 hasta 2030:

Salario base de cotización 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1.0 SM 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 1.01 SM a 1.50 UMA 3.281% 3.413% 3.544% 3.676% 3.807% 3.939% 4.070% 4.202% 1.51 a 2.00 UMA 3.575% 4.000% 4.426% 4.851% 5.276% 5.701% 6.126% 6.552% 2.01 a 2.50 UMA 3.751% 4.353% 4.954% 5.556% 6.157% 6.759% 7.360% 7.962% 2.51 a 3.00 UMA 3.869% 4.588% 5.307% 6.026% 6.745% 7.464% 8.183% 8.902% 3.01 a 3.50 UMA 3.953% 4.756% 5.559% 6.361% 7.164% 7.967% 8.770% 9.573% 3.51 a 4.00 UMA 4.016% 4.882% 5.747% 6.613% 7.479% 8.345% 9.211% 10.077% 4.01 UMA en adelante 4.241% 5.331% 6.422% 7.513% 8.603% 9.694% 10.784% 11.875%

Cuotas patronales aplicables para 2026

Para efectos prácticos, estas serán las tasas que deberán utilizarse en los sistemas de nómina a partir del 1 de enero de 2026:

Salario base de cotización Cuota patronal 2026 1.00 SM 3.15% 1.01 SM a 1.50 UMA 3.68% 1.51 a 2.00 UMA 4.85% 2.01 a 2.50 UMA 5.56% 2.51 a 3.00 UMA 6.03% 3.01 a 3.50 UMA 6.36% 3.51 a 4.00 UMA 6.61% 4.01 UMA en adelante 7.51%

Es importante destacar que la cuota obrera permanece fija en 1.125%, sin cambios previstos para 2026.

Impacto en sistemas de nómina y planeación financiera

Las empresas que operan con sistemas de nómina internos deben actualizar las fórmulas que corresponden al ramo de Cesantía. De igual forma, los departamentos de finanzas y presupuesto deben ajustar sus proyecciones para integrar el aumento en los costos laborales.

Cambios en la cuota social aportada por el Estado

Desde 2023, el Gobierno Federal otorga una cuota social mensual según el salario del trabajador. Los montos son los siguientes:

Salario base de cotización Cuota social 1.00 SM $10.75 1.01 SM a 1.50 UMA $10.00 1.51 a 2.00 UMA $9.25 2.01 a 2.50 UMA $8.50 2.51 a 3.00 UMA $7.75 3.01 a 3.50 UMA $7.00 3.51 a 4.00 UMA $6.25

Quienes perciben entre 4.01 y 7.09 UMA reciben una cuota social menor, la cual se actualiza trimestralmente con base en el INPC:

Salario base de cotización Cuota social 4.01 a 5 UMA $2.45 5.01 a 6 UMA $1.80 6.01 a 7.09 UMA $1.00

Hasta ahora, estas aportaciones no están contempladas para 2026, lo que podría modificar los cálculos finales de aportaciones si el Gobierno decide actualizar el decreto.