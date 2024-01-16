Los contribuyentes pueden cometer errores de llenado de la nueva versión de Carta Porte, sin enfrentarse a multas hasta abril próximo En 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) present...

Los contribuyentes pueden cometer errores de llenado de la nueva versión de Carta Porte, sin enfrentarse a multas hasta abril próximo En 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó la versión 3.0 del complemento Carta Porte, que entró en operación el 25 de noviembre pasado. Pero actualmente existe un período de convivencia con la versión 2.0. El periodo de convivencia concluiría el 31 de diciembre de 2023, pero el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2024, otorgó una prórroga para el período de convivencia entre ambas versiones hasta el 31 de marzo de 2024. Durante este periodo, los contribuyentes pueden cometer errores de llenado en el complemento Carta Porte, sin enfrentarse a multas.

Principales cambios de la Carta Porte 3.0

En este contexto, el especialista Roberto Colín del blog Soy Conta expuso, entre otros, los siguientes cambios del complemento Carta Porte 3.0:

Sección Carta Porte

Se incorporan los siguientes campos:

IdCCP : expresa los 36 caracteres del folio del complemento de la transacción de timbrado.

: expresa los 36 caracteres del folio del complemento de la transacción de timbrado. RegimenAduanero : lleva información del tipo de régimen que se encuentra asociado con el traslado de las mercancías de procedencia extranjera.

: lleva información del tipo de régimen que se encuentra asociado con el traslado de las mercancías de procedencia extranjera. RegistroISTMO: Indica si el traslado de bienes y/o mercancías se lleva a cabo al interior de los polos de desarrollo para el Bienestar del Istmo de Tehuantepec.

Sección mercancías

Se incorpora el campo Logística Inversa/Recolección/Devolución Se adicionan 20 atributos para detallar los bienes o mercancías trasladadas relacionadas con medicamentos, sustancias tóxicas o estupefacientes, relacionadas con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Operaciones de comercio exterior

Se agregan los siguientes campos:

TipoDocumento

NumPedimento

IdentDocAduanero

RFCImpo

DocumentacionAduanera: sustituye la sección de Pedimento, registrando la información de los documentos aduaneros que se encuentren asociados al traslado de mercancías provenientes del extranjero.

Cambios por tipo de transporte

Se implementaron cambios dependiendo el tipo de transporte: autotransporte, marítimo y aéreo. Incorporación de nuevos catálogos Se agregan los siguientes catálogos: c_RegimenAduanero c_RegistroISTMO c_SectorCOFEPRIS c_FormaFarmaceutica c_CondicionesEspeciales c_TipoMateria c_DocumentoAduanero

Versión impresa de la Carta Porte 3.0

También se contemplan cambios en la versión impresa de la Carta Porte 3.0. El más importante es la generación e incorporación de un código QR con los datos específicos del complemento.