La cantidad representa un incremento del 101.3% en comparación con el mismo período del año anterior En los primeros días del periodo de la Declaración Anual 2023 del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas físicas, el Servicio de Administración Tributaria ha efectuado depósitos por un total de 6 mil 812 millones de pesos a aquellos contribuyentes que cuentan con saldo a favor, según reporta la columna "Capitanes" del periódico Reforma. Esta cantidad fue devuelta por el SAT entre el 1 y el 9 de abril de 2024, y representa un incremento del 101.3% en comparación con el mismo período del año anterior. En términos promedio, cada declaración registró un monto de 8 mil 222.2 pesos, lo que supuso un aumento de 2 mil 248 pesos en relación con el ejercicio fiscal anterior. Estas devoluciones han beneficiado a un total de 828 mil 506 contribuyentes desde el 1 de abril. El SAT atribuye este éxito al "Sistema Automático de Devoluciones", una herramienta administrativa que valida de manera automática el saldo a favor de aquellos contribuyentes que cumplen con los requisitos fiscales, realizando posteriormente el depósito correspondiente. En los últimos años, el SAT ha trabajado en fortalecer este modelo con el objetivo de agilizar la validación de la información proporcionada por los contribuyentes, mejorando así los tiempos de respuesta.