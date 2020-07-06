Varias empresas factureras han ganado juicios al SAT. En la mayoría de los casos, se debe a errores que la autoridad cometió en los procedimientos. En las últimas semanas, el Servicio de Administra...

Varias empresas factureras han ganado juicios al SAT. En la mayoría de los casos, se debe a errores que la autoridad cometió en los procedimientos. En las últimas semanas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha aumentado la intensidad en su lucha contra factureras. La semana pasada, por ejemplo, el consejero jurídico de la presidencia de la república, Julio Scherer, anunció cinco denuncias del SAT y de la Fiscalía General de la República (FGR) contra factureras. “Entonces, se determinó presentar denuncias penales, ya se presentaron cinco denuncias penales en contra de los factureros. Y a las personas que de buena voluntad utilizaron sin saberlo las facturas y que quieran regularizarse se les invitó, se les está invitando, a que pasen al SAT, que cubran sus impuestos y, como los convenios que tiene el SAT muchas veces, se van a regularizar sin llegar ni al crédito fiscal ni a la denuncia penal”, dijo Scherer, en conferencia desde Palacio Nacional.

Factureras le ganan juicios al SAT

Pero en algunos casos, el SAT no ha salido victorioso. El 24 de junio, el fisco anunció que 69 empresas fueron eliminadas de la lista de emisoras de comprobantes fiscales por actividades inexistentes. En 61 de estos casos, el SAT perdió por fallas en los procedimientos. Estos errores se refieren a no cumplir con los plazos legales, no firmar documentos con la firma electrónica y seguir procedimientos contra empresas ya liquidadas. Por último, en los ocho casos restantes, las compañías demostraron que las operaciones sí existieron. De todas formas, estas 69 empresas son solamente una pequeña parte del total que el SAT persigue actualmente. Hace unas semanas, el fisco dio a conocer que identificó una red de factureras de 8 mil 212 personas, tanto físicas como morales. Además, presentó denuncias penales contra 43 de estas empresas. Se las está investigando por 93 mil millones de pesos amparados en documentos fiscales falsos, con los cuales evadieron 24 mil 583 millones de pesos de ISR y 11 mil 396 millones de pesos de IVA. Con información de Reforma.

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