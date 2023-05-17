Las empresas no pueden operar en el país sin constituirse como una sociedad mercantil, lo cual implica darse de alta ante el fisco Expertos estimaron que las empresas que lleguen al país como efecto del nearshoring se enfrentarán a retos fiscales que pueden generarles trabas o incertidumbre. El nearshoring es un modelo de negocio que implica la ubicación de operaciones y servicios empresariales en países cercanos geográficamente, en lugar de recurrir a ubicaciones más distantes. Es una estrategia que se ha vuelto popular en el sector empresarial, especialmente en la industria de tecnología y servicios, debido a sus numerosos beneficios. Las empresas están recurriendo al nearshoring en México por diversas razones estratégicas y ventajas competitivas. En primer lugar, la ubicación geográfica de México lo convierte en un destino atractivo para el nearshoring, especialmente para empresas con sede en los Estados Unidos. La cercanía geográfica permite una mayor facilidad en la coordinación de operaciones y una reducción en los costos logísticos y de transporte.

Trabas fiscales en México

Antonio Zuazua, socio líder de Impuestos Indirectos para América Latina de KPMG, dijo a Reforma que si bien el rezago de citas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se empieza a resolver, obtener una para darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) todavía toma al menos un par de semanas. Además, puede requerirse una cita adicional para obtener la e.firma, complicando el proceso de registro ante la autoridad fiscal. Es importante destacar que las empresas no pueden operar en el país sin constituirse como una sociedad mercantil, lo cual implica darse de alta ante el fisco. Esto representa un reto para las compañías que buscan invertir en México como parte de la relocalización, según mencionó a Reforma Eugenio Grageda, socio de la práctica fiscal de Holland & Knight. Grageda también señaló que obtener una cita en el país puede tardar hasta cuatro o cinco semanas, en comparación con una semana previa a la pandemia de Covid-19. Asimismo, Zuazua detalló que la devolución por acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) puede tomar más tiempo para empresas que comienzan a operar en el país, ya que la autoridad suele solicitar requerimientos de información extensos, extendiendo el proceso de devolución. (Imagen: El Contribuyente) Uno de los retos más importantes para las empresas es la obtención de la certificación del IVA y del IEPS, que permite la exención de aranceles e importar temporalmente mercancía al país sin pagar IVA sobre la misma, según destacó Grageda. Es necesario conocer el proceso y los requerimientos para evitar posibles negativas por parte del SAT. La incertidumbre sobre ciertas obligaciones, como darse de alta en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (REPSE), también representa un reto. Aunque no sea necesario, algunas empresas que llegan a México como parte del nearshoring pueden ser exigidas a ser parte del REPSE. El temor es que una auditoría del IMSS determine que debieron registrarse y no lo hicieron, lo que afectaría la posibilidad de deducir el pago de servicios de impuestos. Las autoridades establecen que las empresas que presten servicios especializados o realicen obras especializadas y busquen proveer a un tercero (contratante) están obligadas a registrarse en el Repse. Sin embargo, la interpretación y posturas adoptadas por diferentes contribuyentes han generado incertidumbre en la contratación de empresas extranjeras en México, según Grageda.