Un informe de la OCDE detalla las acciones de recaudación que el país ha logrado a través del intercambio de información a nivel internacional A través del intercambio de información previa a petic...

Un informe de la OCDE detalla las acciones de recaudación que el país ha logrado a través del intercambio de información a nivel internacional A través del intercambio de información previa a petición a varias jurisdicciones (EOIR, por su sigla en inglés) México recaudó el equivalente a 516 millones de euros durante el 2021 y lo que va del 2022, de acuerdo con el informe Transparencia Fiscal en América Latina, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se trata de la mayor recaudación por parte de contribuyentes individuales, según reporta El Economista. Asimismo, el diario detalla que, como consecuencia de la venta de una empresa mexicana, el fisco determinó que sólo se estaba pagando impuestos por 50% de los ingresos generados de esta operación y el otro 50% se transfirió a otros países, a través de fideicomisos y de entidades. “México ha logrado recuperar un monto muy significativo a través del intercambio de información”, destacó Zayda Manata, jefa de la Secretaría del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE.

Además, dijo que la evasión “afecta significativamente a América Latina” y subrayó la importancia de mejorar el intercambio de información y destinar y capacitar a más personal en esa tarea.

El texto detalla que las personas físicas con residencia fiscal en México eran los presuntos beneficiarios finales de los fideicomisos y entidades, pero con el mecanismo del EOIR, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) obtuvo información sobre los directores, accionistas y beneficiarios finales de los fideicomisos y las entidades. Después de intercambiar información, el SAT emitió un dictamen fiscal por las rentas extranjeras no declaradas y gravadas bajo las reglas de sociedades extranjeras para que las personas físicas reconocieran los ingresos derivados de la venta de la empresa mexicana, de acuerdo con El Economista.