Los expertos creen que varios servicios digitales como rentas, transportes y otros aumentarán de precio cuando se cobren impuestos. Este 1 de junio todos los servicios adquiridos a través de plataf...

Los expertos creen que varios servicios digitales como rentas, transportes y otros aumentarán de precio cuando se cobren impuestos. Este 1 de junio todos los servicios adquiridos a través de plataformas digitales empezarán a pagar impuesto al valor agregado (IVA). Esto incluye a empresas como Netflix, iTunes, Uber, Airbnb por decir algunos. Y, según los especialistas, el pago de impuestos provocará un aumento en el precio final. De acuerdo con Jaime Rojas, socio director de Asesoría Fiscal Skatt, veremos un aumento de precios al bajar canciones, ver películas en streaming, jugar en línea, etc. Además, el aumento de precios será de, por lo menos, 16%. Aunque antes ya existía la obligación de pagar el IVA, existía también una gran evasión. Con estos cambios, se transfiere la obligación de pagar el IVA al extranjero. Además, las plataformas, para asegurar el pago, podrán desconectar el servicio a los consumidores que no paguen. También entrarán en vigor cambios importantes para el impuesto sobre la renta (ISR). Básicamente, lo tendrán que pagar las personas que presten servicios de hospedaje, transporte o enajenación por medio de plataformas. En este caso, las empresas deberán enterar el impuesto retenido al SAT. Pero el pago de ISR por parte de las empresas no aplicará para todas. Apple o Netflix, por ejemplo, no tienen un domicilio fiscal en México. Entonces, están exentas del pago. Por el otro lado, Amazon sí tiene tiene un domicilio en el país, por lo que debe pagar ISR. Puedes seguir leyendo sobre las obligaciones de plataformas digitales en este enlace. Con información de Reforma.

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