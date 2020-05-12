Hay una serie de consideraciones que necesitas tener para recibir tu devolución automática sin contratiempos. Te decimos cuáles. Al presentar la declaración anual, las personas físicas pueden obten...

Hay una serie de consideraciones que necesitas tener para recibir tu devolución automática sin contratiempos. Te decimos cuáles. Al presentar la declaración anual, las personas físicas pueden obtener un saldo a favor de impuestos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) devolverá automáticamente, sin hacer algún trámite adicional. Esto es a través del sistema de devolución automática. El SAT informó que para obtener la devolución automática, se tiene que presentar la declaración anual 2019 a más tardar el 31 de julio. Además, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Requisitos para presentar la declaración y obtener la devolución automática

La declaración anual de personas físicas se puede presentar con la contraseña si la devolución es igual o menor a 10 mil pesos.

Si el monto de la devolución es de 10 mil a 150 mil pesos, se puede obtener la devolución con la contraseña, siempre y cuando se utilice una clave bancaria estandarizada (CLABE) de entre las precargadas en el aplicativo.

Cuando el saldo a favor es superior a 10 mil pesos y se captura una nueva CLABE se debe usar la e.firma para presentar la declaración y obtener la devolución automática.

Se debe confirmar la cuenta CLABE precargada en el sistema, verificar que esté a nombre del contribuyente y que siga activa.

Al presentar la declaración anual se debe señalar la opción de devolución.

Otro requisito es que no se debe haber presentado una solicitud de devolución vía formato electrónico de devolución (FED). Es decir, tienen que solicitar la devolución manualmente.

Puedes revisar la información sobre las devoluciones que publicó el SATaquí / Fecha de publicación: abril de 2020.

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