Las empresas tendrán que enfrentar retos relacionados con una serie de modificaciones de diferentes temas en el siguiente año Para 2023 no habrá una reforma fiscal, pero aún se tienen que terminar ...

Las empresas tendrán que enfrentar retos relacionados con una serie de modificaciones de diferentes temas en el siguiente año Para 2023 no habrá una reforma fiscal, pero aún se tienen que terminar de implementar cambios fiscales, como la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y el Complemento Carta Porte.

Retos empresariales 2023

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), las empresas tendrán que enfrentar retos relacionados con una serie de modificaciones de diferentes temas. Algunos de los temas relevantes son:

Aumento al salario mínimo general.

Aumento a cuotas patronales del IMSS.

Inflación incrementada.

Planes de incremento de los ingresos tributarios en 2023 (9.9%).

Inminente aumento a los días de vacaciones.

Por eso, el IMCP considera que 2023 será un ejercicio que requerirá de gran atención para tener buenos resultados. El vicepresidente general del IMCP, Héctor Amaya Estrella, indicó que siempre será positivo incrementar el nivel de vida de las personas otorgándole mayores derechos, pero también se debe analizar a detalle si la condición económica lo soporta.

Recomiendan implementar presupuestos en las empresas

En la conferencia de prensa de diciembre del IMCP, el especialista dijo que para lograr buenos resultados, es importante planear el rumbo a seguir y vigilar que el plan de vuelo elegido sea el adecuado. Para hacerlo, indicó que será de gran utilidad la implementación de presupuestos. Amaya Estrella explicó que los presupuestos son una herramienta crítica para el éxito financiero de una empresa u organización. Además, expuso las siguientes características de los presupuestos:

Establecen los límites de gastos y las prioridades de los ingresos

Ayudan a los responsables financieros a mantenerse dentro de los límites de la organización para sus finanzas

Sirven para determinar dónde se pueden realizar ahorros, aumentar ingresos y controlar los costos.

El integrante del IMCP dijo que la información de los presupuestos es esencial para mantener el resultado financiero de una organización. Además, los presupuestos pueden ayudar a fijar metas de rendimiento financiero y establecer una línea base para medir los logros. "De este ejercicio deberán resultar decisiones trascendentes, tales como los nuevos precios que en 2023 deberán tener los bienes y servicios que ofrecen las empresas", comentó el especialista. Además, indicó que las empresas podrán enfrentar estos y otros retos empresariales con información financiera veraz y oportuna.