Hasta 528 mil pesos ofrece el nuevo crédito Construyo Infonavit, que está disponible para todos los derechohabientes sin importar ingresos. A partir de hoy empezará a operar el nuevo crédito Constr...

Hasta 528 mil pesos ofrece el nuevo crédito Construyo Infonavit, que está disponible para todos los derechohabientes sin importar ingresos. A partir de hoy empezará a operar el nuevo crédito Construyo Infonavit. Como parte de las medidas anunciadas por el gobierno federal para reactivar la economía del país, el Infonavit lanzó el programa que consiste en dar créditos de hasta 528 mil pesos. El programa tiene como finalidad apoyar a los trabajadores que coticen en la institución, mediante un crédito para fincar en un terreno propio o ampliar su vivienda. De acuerdo con las autoridades, se espera que este año dos mil familias aprovechen el crédito. El nuevo proyecto empezará a operar en Baja California, Oaxaca, Zona Metropolitana del Valle de México, Nayarit, Jalisco, Chiapas y Yucatán. En cuanto a la reactivación económica, el Infonavit espera crear una derrama económica de 100 millones de pesos por materiales y mano de obra.

¿Cómo funciona el programa Construyo Infonavit?

Estas son las características más importantes del crédito:

Hay que aclarar que el crédito está disponible para todos los derechohabientes sin importar ingresos. Además, puede usarse para cualquier tipo de propiedad; es decir, privada, ejidal, comunal o derivada de un programa gubernamental de vivienda.

La propiedad puede no estar a nombre del derechohabiente. En este caso, solamente se necesita comprobar una posesión segura.

El crédito cuenta con dos modalidades principales: Reparaciones menores: consta de un crédito de hasta 85% del saldo de la subcuenta de vivienda, y hasta 28 UMA mensuales; es decir, hasta 73 mil pesos. Se pueden elegir plazos de 24, 30, 36 ó 42 meses. Asistencia técnica y con constructora: aquí, el monto depende del plazo, la capacidad de pago, el historial crediticio y la subcuenta de vivienda. Esta modalidad puede conseguir créditos de 85%, 150%, o el 200% del saldo de la subcuenta de vivienda, hasta 200 UMA mensuales; es decir, hasta 528 mil pesos. En este caso, solamente se pueden elegir plazos de 12 y 24 meses.

En las modalidades, los recursos del financiamiento se entregarán por ministraciones, conforme al avance de la construcción.

La edad del trabajador más el plazo de amortización no podrá superar los 70 años.

El trabajador debe tener una relación laboral vigente y por lo menos ocho meses cotizando con el mismo patrón.

Para conseguir este crédito, no se puede tener otro crédito vigente con el Infonavit.

¿Cómo pedir el crédito?

El trámite para solicitar el crédito consta de cinco pasos:

**Precalifícate.**Verifica si puedes solicitar el crédito y de cuanto será el monto que te prestaran. Haz el curso saber + para decidir mejor. El instituto ofrece información a través de videos o tutoriales para ayudarte a tomar una decisión. Solicita tu crédito. Acude a una oficina del Infonavit con los documentos necesarios Elige a un notario público. Tienes que elegir a un notario y tendrás que preparar la documentación que te solicite. Obtén la constancia de crédito. En este documento estarán establecidas las condiciones financieras y la fecha límite para concluir el trámite.

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