La variación del nuevo valor de la UMA en comparación con el año pasado es de 7.82 por cientoA partir del 1 de febrero de 2023, la Unidad de Medida y Actualización de 2023 tendrá los siguientes val...

La variación del nuevo valor de la UMA en comparación con el año pasado es de 7.82 por cientoA partir del 1 de febrero de 2023, la Unidad de Medida y Actualización de 2023 tendrá los siguientes valores: diario de $103.74 pesos, mensual de $3,153.70 pesos y anual de $37,844.40 pesos, informó Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) La variación del nuevo valor de la UMA en comparación con 2022 es de 7.82 por ciento, y estará vigente del 01 de febrero de 2023 al 31 de enero de 2024. https://twitter.com/INEGI\_INFORMA/status/1612419257274359808

¿Qué es la UMA?

La UMA es la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. De acuerdo con el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, la actualización de la UMA se debe realizar anualmente. La UMA se creó en 2016 con la finalidad de desindexar el salario mínimo en el cálculo de obligaciones como multas o créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Así, es posible subir el salario mínimo de los trabajadores mitigando parte de las presiones inflacionarias.

Cómo se calcula la UMA

Para calcular su valor se multiplica la UMA inmediata anterior por el resultado de la suma de uno más el crecimiento porcentual interanual de diciembre del año inmediato anterior del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). En diciembre de 2022, la variación anual fue de 7.82 por ciento.