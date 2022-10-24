Para participar sorteo no es necesario que los consumidores hagan algún trámite, sólo tienen que pagar con tarjetas de crédito y débito En 2022, "El Buen Fin" se llevará a cabo del 18 al 21 de nov...

Para participar sorteo no es necesario que los consumidores hagan algún trámite, sólo tienen que pagar con tarjetas de crédito y débito En 2022, "El Buen Fin" se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre. Se trata de un evento comercial en el que los negocios ofrecen promociones y descuentos a los consumidores finales de productos y servicios. El objetivo del evento es apoyar la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno y acrecentar el comercio formal.

Sorteo fiscal El Buen Fin 2022

En materia fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fomenta la participación y formalidad, de compradores y vendedores, a través de un sorteo fiscal. El sorteo fiscal del SAT busca premiar a los consumidores y empresarios participantes, siempre y cuando los contribuyentes estén al corriente en sus pagos fiscales. Durante la presentación de El Buen Fin 2022, se informó que el sorteo se realizará el 9 de diciembre y tendrá dos premios mayores:

Uno para el consumidor de 250,000 pesos.

Otro para el establecimiento de 260,000 pesos.

Además, tendrá 326,247 diferentes premios, dando un total de 500 millones de pesos. La titular de la Administración General de Servicios al Contribuyente, Andrea Yoalli, dijo que para participar en "El Buen Fin", no es necesario que los consumidores hagan algún trámite, más que pagar con tarjetas de crédito y débito de bancos participantes y realizar una compra mínima de 250 pesos en comercios registrados.