De acuerdo con el ejecutivo federal, el objetivo de las propuestas es que las autoridades fiscales otorguen un mejor servicio de asistencia gratuita a los contribuyentes. Como parte de la Miscelán...

De acuerdo con el ejecutivo federal, el objetivo de las propuestas es que las autoridades fiscales otorguen un mejor servicio de asistencia gratuita a los contribuyentes. Como parte de la Miscelánea Fiscal para 2021 se proponen varias modificaciones al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Entre otras cosas, con los cambios que se proponen, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá hacer lo siguiente:

Dar a conocer en forma periódica parámetros de tributación y deducciones que deben corresponder a los contribuyentes, de acuerdo con su giro.

Enviar a los contribuyentes propuestas de pago a través de declaraciones prellenadas.

Enviar comunicados para promover el cumplimiento voluntario.

Informar respecto a las inconsistencias detectadas por la autoridad.

El SAT podrá proporcionar asistencia a la ciudadanía en general

La primera propuesta de modificación es para cambiar la fracción I, del artículo 33 del CFF. Esto para especificar que las autoridades fiscales pueden proporcionar asistencia no únicamente a aquellos contribuyentes respecto de determinadas obligaciones fiscales, sino a la ciudadanía en general.

El SAT informará sobre consecuencias en caso de no cumplir

Otra propuesta de cambio es para modificar el inciso a) de la fracción I, del artículo 33 del CFF, para señalar que las autoridades fiscales informarán sobre las posibles consecuencias en caso de no cumplir con las disposiciones fiscales. Además, se propone modificar dicho inciso para especificar que en los casos en que la explicación verse sobre disposiciones fiscales de naturaleza compleja, las autoridades fiscales deberán proporcionar material impreso o digital de apoyo, en lugar de la elaboración y distribución de folletos. De acuerdo con el ejecutivo federal, el objetivo de las propuestas es que las autoridades fiscales otorguen un mejor servicio de asistencia gratuita a los contribuyentes. Lo que se busca es incentivar y facilitar el cumplimiento voluntario de las disposiciones fiscales. Así como crear conciencia en los contribuyentes y el público en general de la importancia de dicho cumplimiento.

El SAT dará a conocer periódicamente parámetros de tributación

Se propone adicionar un inciso i) en la fracción I, del artículo 33 del CFF, para incluir una nueva facultad para las autoridades fiscales. Se trata de una facultad consistente en proporcionar asistencia a los contribuyentes y darles a conocer en forma periódica parámetros específicos respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas del ISR. Esto para que los contribuyentes puedan cumplir con mayor certidumbre y en un entorno de cumplimiento preventivo y cooperativo con sus obligaciones fiscales. Esto sin que por ello se entienda que se están ejerciendo facultades de comprobación. Esta facultad también se plantea como una forma de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dé a conocer, tanto para operaciones con partes independientes como relacionadas y para fines del ISR, los parámetros de tributación y deducciones que deben corresponder a los contribuyentes. Esto con base en el sector económico o rubro de actividad industrial a la que pertenecen. Según el ejecutivo federal, el alcance de esta publicación será meramente orientativo y con el fin de medir riesgos impositivos. Esto para generar percepción de riesgo cuando los contribuyentes estén fuera de los parámetros dados a conocer por el SAT. La propuesta se complementa con el marco colaborativo y de cumplimiento cooperativo que enmarcará los programas de cumplimiento voluntario que implementaría el SAT de aceptarse la propuesta, dado que no se está en el supuesto del ejercicio de las facultades de comprobación.

El SAT podrá enviar propuestas de pago

De igual forma, se propone adicionar la fracción IV al artículo 33 del CFF. Esto con el objetivo de promover el cumplimiento voluntario en la presentación de las declaraciones y de que el contribuyente pueda corregir su situación fiscal. Para lograr lo anterior, las autoridades fiscales podrán enviar a los contribuyentes propuestas de pago a través de declaraciones prellenadas, así como comunicados para promover el cumplimiento voluntario e informar respecto a las inconsistencias detectadas por la autoridad. Esto sin que se considere que se inician facultades de comprobación. De acuerdo con el ejecutivo federal, con esta propuesta se otorgará mayor certeza jurídica a los actos que realiza la autoridad al enviar a los contribuyentes correos electrónicos, cartas invitación y propuestas de pago.

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