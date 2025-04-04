La nueva propuesta legislativa busca liberar de impuestos a las propinas. ¿Qué implicaciones fiscales, laborales y sociales tendría este cambio? Aquí te lo explicamos sin vueltas. Si las propinas dejan de considerarse salario para efectos fiscales, como propone la reforma aprobada por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, millones de trabajadores podrían librarse de pagar ISR por ellas. Pero, ¿qué otras consecuencias podría tener esta decisión? Por un lado, los trabajadores verían aliviada su carga tributaria. Hoy muchos no declaran sus propinas porque el SAT no exige retención al patrón, pero sí obliga al trabajador a reportarlas en su declaración anual. Al no contar con asesoría ni llevar un registro, esto genera estrés e incluso deudas con el fisco. Sin embargo, si las propinas dejan de integrar el salario base de cotización, también se reducen las cuotas al IMSS y, con ello, las semanas cotizadas y el monto de pensión futura. Esto podría afectar a largo plazo a quienes dependen fuertemente de estos ingresos. Expertos proponen varias soluciones: desde crear un umbral de exención mensual hasta mecanismos de declaración simplificada para quienes superen ese monto. También se sugiere diferenciar entre propinas controladas por el patrón y las que recibe directamente el trabajador. Lo cierto es que esta reforma debe ir acompañada de reglas fiscales claras y coordinación entre el SAT, el IMSS y la Secretaría del Trabajo. Solo así se evitará que lo que hoy parece un alivio fiscal se convierta mañana en una nueva fuente de incertidumbre.