De enero a agosto de este año, el SAT ha recaudado 155 mil millones de pesos de grandes contribuyentes: un incremento de 247% respecto al periodo anterior. En octubre, dos grandes contribuyentes pagaron tres mil millones de pesos gracias a la figura del acuerdo conclusivo de la Prodecon. Así lo aseguró el titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Luis Alberto Plascencia, en una comparecencia virtual ante la comisión de hacienda y crédito público de la Cámara de Diputados. “Hemos logrado que dos grandes contribuyentes a través de esta figura de los acuerdos conclusivos, ya pagaron, tan sólo en este mes tres mil millones de pesos, le acaban de entregar al fisco federal, en estos días estaremos suscribiendo ya los acuerdos conclusivos, es muy probable que logremos en este año, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaude más de 14 mil mdp por esta figura”, dijo. Si bien el funcionario no entró en mayores detalles respecto a qué grandes contribuyentes eran, el semanario Proceso nos da indicios para suponer que una de las empresas podría ser Grupo Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego. Él es uno de los más favorecidos por el ejecutivo federal actual, al punto que pasó de ser el quinto hombre más rico de México a ser el segundo, sólo por debajo de Carlos Slim. Según lo publicado por el semanario, la empresa mexicana tendría que pagar al SAT 2 mil millones de pesos, “derivado de una operación de 2010 relacionada con la empresa Mexicana de Aviación”. Adicionalmente, el medio Sin Embargo cita al periodista Mathieu Tourliere, quien refiere que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó el día de ayer el pago que debe realizar Grupo Elektra al SAT. “Ese es uno de los 8 créditos fiscales que el SAT reclama a la empresa por un monto total de 32 mil 791 millones de pesos; en todos, Grupo Elektra interpuso impugnaciones”, dice el periodista. Sin embargo, asegura, este no es el único adeudo de empresas de Grupo Salinas: “A este monto se suman los cuatro créditos fiscales que las autoridades tributarias piden a TV Azteca, por cinco mil 98 millones de pesos, así como otras notificaciones a empresas de Grupo Salinas, cuyo monto no está conocido”. En total, las empresas de Salinas Pliego tendrían adeudos con el SAT por alrededor de 40 mil millones de pesos. La semana pasada, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, aseguró en entrevista para El País que el SAT tenía 15 casos abiertos en contra de Grupo Salinas. Estas medidas forman parte de los numerosos actos de fiscalización llevados a cabo contra grandes contribuyentes como Walmart, BBVA México, Grupo Modelo, América Móvil, IBM, FEMSA y Grupo BAL, entre otros, de los cuales de enero a agosto de 2020 ha recaudado 155 mil millones de pesos. Esto es un incremento en términos reales respecto al periodo análogo equivalente al 247%. Con información de Proceso y Sin Embargo.

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