El Consejo Regional de Industriales del Juego (CRIJU) reveló que los casinos de Nuevo León tuvieron una disminución del 30 por ciento en recaudación así como pérdida de clientes, derivado de la aplicación del impuesto a las maquinas tragamonedas. Guillermo Martínez, vocero del CRUJI, informó a Milenio que el gobierno estatal estimaba recaudar al cierre del 2022 unos mil 300 millones de pesos, pero solo logrará captar 950 millones de pesos, lo que significa un 40 por ciento menos de la recaudación. Cabe destacar que en 2022 entró en vigor la iniciativa estatal que establece del 10 al 15 por ciento el impuesto que pagan ahora los clientes, así como gravar cada máquina. "Es muy importante para nosotros pagar por la máquina que se usa; es como si tú llegas a un restaurante y te cobran por una mesa que no se usa, que está vacía… sí nos impactó, tuvimos que sacar el 40 por ciento de las máquinas (…) En el tema de la fumada nos afecta porque la ley establece que se puede fumar en lugares abiertos y hoy estamos cerrados 100 por ciento, y eso nos impactó 30 por ciento en los ingresos", explicó Martínez en entrevista con el medio. Asimismo, mencionó que es necesario que se revise el impuesto al cliente, que es del 15 por ciento, cuando antes era del 10 por ciento. Por otro lado, alertó que el sector se ve afectado debido a la propagación de establecimientos de apuestas clandestinas, lo que representa una afectación al fondo de seguridad, dado que por ley esta recaudación de impuestos se destina a la seguridad. “Esta medida no solo afectó a esta industria, sino también al propio gobierno que dejó de recaudar menos, y ni qué decir de los clientes. Todos perdimos”, enfatizó. Además, dijo que el incremento de la carga impositiva del 50 por ciento a los clientes, decretado este año en Nuevo León, provocó la disminución de la asistencia a las salas de juego. “Tuvimos que sacar el 40 por ciento de las máquinas que no estaban funcionando en este año, esto ha llevado a ajustar un 5 por ciento del personal, una industria que actualmente genera 30 mil empleos en el estado”, indicó.