Pese a la caída de los ingresos petroleros, los ingresos 2020 se mantuvieron gracias a los ingresos tributarios. Los ingresos totales del sector público disminuyeron 4.1% de 2019 a 2020, pero logra...

Pese a la caída de los ingresos petroleros, los ingresos 2020 se mantuvieron gracias a los ingresos tributarios. Los ingresos totales del sector público disminuyeron 4.1% de 2019 a 2020, pero lograron limitar su caída gracias al impulso que se dio en la parte tributaria en 2020. Pero mantener los ingresos tributarios de este modo podría ser más difícil en 2021, de acuerdo con información de Reforma .

Los ingresos 2020 se mantuvieron

La información publicada por el diario indica que la caída de los recursos que entraron al erario público fue de 4.1%, respecto a lo obtenido en 2019. Esto se debió principalmente a las siguientes tendencias:

Menores ingresos en la parte petrolera, que registraron una caída de 38%.

Mayores ingresos tributarios, que registraron un aumento de 0.8%.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente informó que las estrategias para regularizar a grandes corporativos, que arrastraban adeudos, fueron favorables a la recaudación en 2020. Esto a pesar de la menor actividad económica. El combate a la evasión logró mantener un nivel estable de ingresos. Los datos de Hacienda muestran que durante 2020, los ingresos tributarios sumaron 3 billones 338 mil millones de pesos. Es decir, 0.8% más que el año previo, en términos reales. La parte tributaria representó el 62.5% de los ingresos totales. Para 2021, el Gobierno está presupuestando lograr ingresos por 5 billones 538 mil millones de pesos, una reducción cercana a 0.5% real frente al resultado de 2020.

Menor recaudación a pesar de la recuperación económica

A pesar de que los analistas prevén una mayor recuperación económica que lo estimado a finales del año pasado, se pronostica también que los ingresos tributarios no alcancen los niveles previstos. La semana pasada, la calificadora Moody’s advirtió que, aunque la estrategia de combate a la evasión es favorable y se seguirá en el año, es muy probable que ya no alcance los rendimientos de 2020. Una de las razones es que hay un sector de los contribuyentes que ya se puso al corriente de sus impuestos, por lo que será difícil obtener más ingresos de ellos, de acuerdo con la calificadora.

Información de Reforma.

https://www.elimparcial.com/dinero/Salvan-ingresos-con-recaudacion-2020-20210301-0013.html

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