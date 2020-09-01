“Se debe reportar un ahorro, no un subejercicio”, explicó especialista ante el informe de la SHCP. Durante el periodo de enero a julio, los ingresos tributarios se mantuvieron “prácticamente constantes” respecto a los del mismo periodo de 2019, aunque con una disminución de 0.8% anual, según un reporte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Sin embargo, la SHCP señaló que los ingresos no tributarios aumentaron 53.8% real anual en el mismo periodo, debido a que registran el uso de recursos de fondos y fideicomisos como estrategia para compensar la caída de los ingresos sin recurrir a endeudamiento, lo que ayudó a blindar el gasto público. Explicó que de enero a julio, se registró un déficit primario de 9.8 mil millones de pesos, así como un balance público (los ingresos menos los gastos) con un déficil de 414.6 mil millones de pesos, mientras que los requerimientos financieros del sector público (los recursos necesarios para cumplir con las metas de gasto) presentaron un déficit de 495.8 mil millones de pesos. Por otra parte, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP) ascendió a 12 billones 25.9 mil millones de pesos; la deuda neta del sector público se situó en 12 billones 239.8 mil millones de pesos, y la deuda neta del gobierno federal se ubicó en 9 billones 312 mil millones de pesos. La dependencia manifestó que a julio de 2020, el balance público presentó un déficit de 414.6 mil millones de pesos, monto mayor al previsto, consistente en 387.3 mil millones de pesos, y al correspondiente al año anterior, equivalente a alrededor de 153.1 mil millones de pesos. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/asi-puedes-encontrar-los-8-digitos-de-la-clave-de-tu-producto-o-servicio-en-el-catalogo-del-sat/ Con información de la SHCP.

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