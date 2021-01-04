Los aumentos al salario mínimo aumentarán el costo laboral para empresas en menos de 1%. Hace unas semanas, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) aumentó el salario mínimo general, el de la frontera norte y el de los profesionales. Desde el 1 de enero de 2021, los salarios mínimos son los siguientes:

Salario mínimo general : de 123.22 a 141.7 pesos diarios. Se adicionaron 10.46 pesos al salario actual a través del Monto Independiente de Recuperación (MIR); después, se aplicó otro aumento de 6%.

: de 123.22 a 141.7 pesos diarios. Se adicionaron 10.46 pesos al salario actual a través del Monto Independiente de Recuperación (MIR); después, se aplicó otro aumento de 6%. Zona Libre de la Frontera Norte : de 185.56 a 213.19 pesos diarios. Se añadieron 15.75 pesos a través del MIR, y un 6% adicional después.

: de 185.56 a 213.19 pesos diarios. Se añadieron 15.75 pesos a través del MIR, y un 6% adicional después. Los salarios profesionales también tendrán un incremento de 15%.

El aumento al salario mínimo se aprobó sin unanimidad. En las votaciones tripartitas, el Consanami y los representantes del sector obrero votaron a favor; en cambio, el sector empresarial, con los 11 representantes, votó en contra. Inicialmente, el gobierno federal propuso un aumento de 6% al salario de la frontera norte, y de 15% al mínimo general. La iniciativa privada estaba de acuerdo con estos aumentos; sin embargo, después se propuso el aumento de 15% en todos los salarios. Esto es lo que llevó al sector empresarial a votar en contra. En su cuenta de Twitter, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) publicó un comunicado en el que argumentan que la medida llevará al cierre de empresas y a la pérdida de empleos. De acuerdo con la Confederación, este tipo de aumento es irracional e insensible tomando en cuenta el contexto causado por la pandemia. Al final, según la Coparmex, más de 700 mil empresas podrían quebrar en los próximos tres meses debido al aumento. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de insensatas y exageradas las declaraciones de las cúpulas empresariales.

Aumento salarial implica incremento de menos del 1% al costo laboral

Al parecer, el incremento del costo laboral será mínimo. En entrevista con Reforma, Luis Felipe Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), dijo que el aumento al salario mínimo implica un incremento del costo laboral de menos del 1%. También dijo que es exagerado decir que esto podría ocasionar el cierre de 700 mil empresas :

Nos parece un poco exagerado, porque un incremento de menos de un punto porcentual para pymes no creemos que vaya a tener un efecto adverso en la economía. Coparmex dijo que podían estar en peligro 700 mil empresas, pero en el mismo IMSS tiene registradas 1 millón de empresas, entonces estamos hablando que 70 por ciento de todas las empresas del país van a cerrar, eso sí nos parece una exageración, si estamos hablando de incrementos de menos de 1% en el costo.

La Conasami dijo que para las pymes, que tienen más trabajadores de salario mínimo, el aumento final sería de 0.7%. Al final, el organismo decidió que este era un margen aceptable para aumentar el costo laboral. Por último, la Conasami dijo que esto no influirá en la inflación o el despido de personal. Con información de Reforma https://www.reforma.com/implica-alza-a-salario-minimo-1-del-costo-laboral/gr/ar2097280

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