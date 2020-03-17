La Coparmex propuso seis medidas de estímulos fiscales para que las pymes y el gobierno federal hagan frente a la contingencia económica por coronavirus. La Confederación Patronal de la República M...

La Coparmex propuso seis medidas de estímulos fiscales para que las pymes y el gobierno federal hagan frente a la contingencia económica por coronavirus. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso un plan de seis estímulos fiscales al gobierno federal. El objetivo es que las pymes puedan hacer frente a la desaceleración económica causada por la enfermedad. Estos son los seis puntos:

Acelerar los procesos de devolución de impuestos, en particular del impuesto al valor agregado (IVA). Suspensión temporal de pagos provisionales de impuesto sobre la renta (propio y retenido por sueldos), particularmente en el sector aéreo, turismo, logística y transporte. Suspensión temporal de actos de fiscalización. Establecimiento urgente de estímulos fiscales temporales al empleo e inversión. Suspensión temporal del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a gasolinas y diésel. Mejorar la disponibilidad de la financiación y acceso a crédito por parte de instituciones como Nacional Financiera (Nafinsa) o el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

Medidas oficiales son insuficientes

Según la Coparmex, las medidas anunciadas por el gobierno federal no son suficientes. Con esto, se refieren a las propuestas de activar líneas de crédito para el sector productivo; liquidar adeudos con proveedores gubernamentales, y trabajar con la CNBV para crear criterios contables para mantener las líneas de crédito. La Coparmex dijo que, basándose en lo que pasó durante la epidemia de influenza H1N1 de 2009, lo más probable es que hoteles, restaurantes y empresas de entretenimiento sean las más afectadas. Además, debido a la caída en la actividad productiva, habrá una escasez de liquidez. Al final, esto afectará más a las pymes.

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