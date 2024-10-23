El fisco mexicano ha anunciado nuevas medidas para hacer más ágiles y fáciles los trámites relacionados con el RFC y la e.firma, así como facilidades para quienes tributan bajo el RESICO

El fisco mexicano ha anunciado nuevas medidas para hacer más ágiles y fáciles los trámites relacionados con el RFC y la e.firma, así como facilidades para quienes tributan bajo el RESICO

El 3 de octubre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementó importantes cambios para facilitar los trámites del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la firma electrónica (e.firma). El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) destacó que estas modificaciones también impactan a quienes tributan bajo el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), y mejoran el acceso a la Constancia de Situación Fiscal.

Simplificación administrativa del SAT

Héctor Amaya Estrella, presidente del IMCP, detalló que los cambios incluyen:

1. Trámites del RFC y e.firma:

Inscripción simplificada : Ya no será necesario hacer una preinscripción en el portal del SAT antes de acudir a la cita.

: Ya no será necesario hacer una preinscripción en el portal del SAT antes de acudir a la cita. Documentación : Para inscribirse al RFC y obtener la e.firma, solo se requiere la credencial de elector vigente. No se necesitarán la CURP ni comprobante de domicilio.

: Para inscribirse al RFC y obtener la e.firma, solo se requiere la credencial de elector vigente. No se necesitarán la CURP ni comprobante de domicilio. Renovación de e.firma: Si está vencida por menos de un año, se puede renovar digitalmente o, si se prefiere acudir a una oficina, basta con llevar una memoria USB y la huella digital.

2. Constancia de Situación Fiscal: Este documento esencial podrá obtenerse en las oficinas del SAT con solo presentar la huella digital o la credencial de elector. También está disponible en línea a través de las plataformas SAT ID, SAT Móvil, chat y Oficina Virtual.

3. Régimen Simplificado de Confianza (RESICO):

Exención de declaración anual para los contribuyentes que tributen en este régimen, quienes solo deberán realizar pagos mensuales.

Nuevas facilidades para quienes se dedican a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, y que sean socios de uniones de crédito.

Beneficios esperados por los contadores

Durante la conferencia del IMCP en octubre, Amaya Estrella señaló que estos cambios del SAT podrían generar grandes beneficios, como:

Mayor eficiencia : Se espera que se reduzca el tiempo y esfuerzo necesario para los trámites.

: Se espera que se reduzca el tiempo y esfuerzo necesario para los trámites. Menores costos : La automatización de procesos reducirá los costos administrativos.

: La automatización de procesos reducirá los costos administrativos. Mejora en la experiencia del contribuyente: Los trámites más ágiles mejorarán la satisfacción de los usuarios.

El presidente del IMCP enfatizó que estas reformas representan un avance crucial hacia la modernización y eficiencia en la administración tributaria. Añadió que es fundamental seguir innovando y optimizando los procesos para mantener una atención de calidad al contribuyente.