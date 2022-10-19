El subsidio depende del nivel de ingresos del trabajador y se calcula usando una tabla publicada en la Ley del ISR El subsidio para el empleo es un apoyo que se estableció en México para los trabajadores que tienen menos ingresos. El apoyo lo proporciona el Gobierno de México por medio de los empleadores o patrones, quienes aplican el subsidio al momento de hacer las retenciones del impuesto sobre la renta (ISR). El monto del subsidio depende del nivel de ingresos del trabajador, y se calcula usando una tabla publicada en la Ley del ISR.

¿Cómo se aplica el subsidio para el empleo?

El cálculo del subsidio se aplica directamente a los salarios de los trabajadores y la cantidad a pagar dependerá de las tablas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publica año con año y del salario que el trabajador reciba. Estas tablas del subsidio para el empleo delimitan los rangos salariales, los cuales sirven como base para calcular el impuesto y determinar cuál es el subsidio al empleo mensual que le corresponde al trabajador.

Tarifas para el cálculo de los pagos provisionales mensuales

Límite inferior Límite superior Cuota fija % Sobre excedente del límite inferior 0.01 644.58 0.00 1.92 644.59 5,470.92 12.38 6.40 5,470.93 9,614.66 321.26 10.88 9,614.67 11,176.62 772.10 16.00 11,176.63 13,381.47 1,022.01 17.92 13,381.48 26,988.50 1,417.12 21.36 26,988.51 42,537.58 4,323.58 23.52 42,537.59 81,211.25 7,980.73 30.00 81,211.26 108,281.67 19,582.83 32.00 108,281.68 324,845.01 28,245.36 34.00 324,845.02 En adelante 101,876.90 35.00

Tabla del subsidio para el empleo

Para Ingresos de Hasta Ingresos de Cantidad de subsidio para el empleo mensual $ $ $ 0.01 1,768.96 407.02 1,768.97 2,653.38 406.83 2,653.39 3,472.84 406.62 3,472.85 3,537.87 392.77 3,537.88 4,446.15 382.46 4,446.16 4,717.18 354.23 4,717.19 5,335.42 324.87 5,335.43 6,224.67 294.63 6,224.68 7,113.90 253.54 7,113.91 7,382.33 217.61 7,382.34 En adelante 0.00

¿Cómo se calcula el subsidio al empleo?

Un artículo de Nómina PRO tiene el siguiente ejemplo de un cálculo aplicado: Supongamos que un trabajador gana un salario de $8,000 al mes, de acuerdo a la primera tabla este se ubica en el tercer rango de las Tarifas para el cálculo de los pagos provisionales mensuales 5,470.93 /9,614.66 /321.26 /10.88 Primer paso: se debe restar el límite inferior al salario para poder obtener el ingreso excedente: $8,000 – 5,470.93 = $2,529.07 Este excedente se debe multiplicar por el porcentaje que se indica en la tabla que es por 10.88%: $2,529.07 x 10.88% = $275.162816 A este resultado se le llama impuesto marginal, al cual se le debe sumar la cuota fija que se indica: $275.162816 + 321.26 = $596.422816 Esta cantidad $596.42 es lo que le correspondería al trabajador como ISR a descontar. Segundo paso: se tiene que ir a la segunda tabla y ver el subsidio correspondiente, para esto debemos nuevamente ubicar el rango de salario: 7,382.34 En adelante 0.00 Como puedes ver este trabajador gana un salario mayor al límite de la tabla, por esta razón el subsidio que corresponde es de $0.00. Normalmente se le debe restar el subsidio a la cantidad de ISR que se obtuvo de la primera tabla pero en este caso el subsidio es de 0 pesos y debe pagar el ISR completo $596.42 – 0.00= $596.42 El patrón debe retener esta cantidad por concepto de ISR, en otros casos puedes obtener un monto negativo, aquí es cuando eres acreedor a una devolución. Como has podido ver, para calcular el subsidio aplicable solo debes guiarte de las tablas y fijarte que el rango que elegiste sea el correspondiente al salario. Solo recuerda que debes ubicar el rango salarial ya sea que recibas pagos cada 5 días, por semana, cada 10 días, quincenal o mensual.