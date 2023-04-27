En el Congreso de la Unión se discute una iniciativa de reforma para establecer la jornada laboral de cinco días en México, con dos de descanso El 25 de abril de 2023, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de una iniciativa de reforma para establecer la jornada laboral de cinco días en México, con dos de descanso, Se trata de una iniciativa con la que se busca reformar el Artículo 123, fracción IV del Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). De acuerdo con Fiscalia, actualmente esta fracción establece que por cada seis días de trabajo, el trabajador deberá disfrutar de un día de descanso, cuando menos. La reforma cambia los seis días laborables por cinco y aumenta de uno a dos los días de descanso, quedando como se indica a continuación: IV. Por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario de dos días de descanso, cuando menos. Esta reforma tendría efecto únicamente sobre jornadas que actualmente están configuradas como de seis días a la semana. Es decir, aquellos trabajadores que laboran únicamente cinco días a la semana y que ya tienen dos de descanso, no verán ningún cambio en su jornada, pues ya estaría en concordancia con lo previsto por este cambio constitucional. Fiscalia señaló que algunas de las críticas que ha recibido esta reforma va en el sentido de su entrada en vigor de manera tajante y generalizada, que puede no dar tiempo a los patrones a establecer una medida de implementación gradual que no impacte de manera tan directa sus procesos productivos y, por ende, sus costos.

Calculan impacto de 386 mil mdp por reducir jornada laboral

De acuerdo con Reforma, el sector patronal considera que no es el momento para aprobar esta reforma por las condiciones económicas del país. Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, dijo al diario que la afectación de esta reforma ha sido cuantificada en 386 mil millones de pesos anuales. "Consideramos muy agresiva la disminución en un sólo proceso, consideramos que el modelo de Chile, en el cual la disminución de la jornada laboral es a 5 años, está hecha con mayor responsabilidad", expresó Barbosa. Foto: Supaman89 @Flickr El integrante de la Coparmex manifestó que si bien, en México existen largas jornadas, al mismo tiempo es uno de los países con menor productividad y mayor informalidad dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Por eso, explicó que lo que proponen es buscar una mejor calidad de vida para los trabajadores, pero acompañada de una campaña integral y seria del gobierno para abatir la informalidad y para generar mayor productividad. El dictamen aprobado se ha mandado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para que continúe su proceso legislativo, por lo que aún podría ser sujeta de modificaciones.