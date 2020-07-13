¿Las medidas de seguridad sanitaria que serán aplicables para el retorno laboral a las entidades bancarias son distintas a las que ya aplicaban en las sucursales que permanecieron abiertas? Estas s...

¿Las medidas de seguridad sanitaria que serán aplicables para el retorno laboral a las entidades bancarias son distintas a las que ya aplicaban en las sucursales que permanecieron abiertas? Estas son las medidas de seguridad sanitarias que serán aplicables para los bancos durante la nueva normalidad. Tienen la finalidad de proteger a los usuarios y colaboradores de todas las instituciones bancarias. Fueron dadas a conocer por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las instituciones bancarias deberán contar con las siguientes herramientas

Soluciones sanitizantes para el uso diario de limpieza y desinfección

Equipo de protección personal

Disponibilidad de consumibles para higiene de manos de usuarios y trabajadores

Señalización de las medidas como sana distancia, lavado de manos frecuente, etc.

Barreras físicas para las áreas de atención a cliente con clientes, proveedores, administrativos.

Comunicación constante con los trabajadores bancarios, proporcionando la suficiente información del virus SARS-CoV2.

Establecer protocolos de seguridad sanitaria.

Organizar los sentidos de circulación de los clientes para evitar cualquier contagio.

Implementar horarios de desinfección frecuente, sobre todo para las superficies con alto contacto

Fomentar el uso de transacciones electrónicas.

Analizar el número de trabajadores que pueden permanecer en un área, tomando en cuenta la sana distancia de 1.5 metros.

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Protocolo durante la jornada laboral

Al ingreso

Establecer filtros sanitarios con la finalidad de identificar posibles riesgos de contagio.

Proporcionar gel a la entrada y a la salida a todos los clientes.

Monitorear con preguntas y toma de temperatura a los usuarios y colaboradores, en caso de que cualquiera de estos presente una temperatura mayor a 37.5°C, sugiere que se retire y acuda al médico inmediatamente.

En cajas

Sanitización constante de superficies de alto contacto, primordialmente en los cristales que separan al cajero del cliente.

Evitar compartir herramientas entre trabajadores, como plumas y otros objetos de uso personal.

Los colaboradores deberán limpiar constantemente terminales, lectores de huella, después de cada uso de un cliente.

Con los ejecutivos

Asignar turnos preferenciales de atención y asistencia para clientes vulnerables, tales como personas mayores, con discapacidad y mujeres embarazadas

Utilizar careta o protección ocular

Deberán ser parte de su herramienta de trabajo equipos desinfectantes para la limpieza frecuente, como desinfectante y paños para limpiar las terminales, lectores y teléfonos después de cada uso por los clientes.

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Recomendaciones sanitarias generales

Estas son las medidas de prevención que se deberán acatar durante la estancia en los centros de trabajo:

Mantener una distancia de por los menos 1.5 metros entre las personas.

Lava tus manos con agua y jabón frecuentemente, así como el uso de gel antibacterial con base de alcohol al 70% al comienzo del turno, antes de comer o beber, después de tocar artículos como dinero, cajas, portapapeles, bolígrafos y papeles, después de usar el baño y al final del turno.

Evitar el contacto de manos sobre el rostro.

Queda prohibido compartir cualquier objeto de uso personal, tales como teléfonos, audífonos y otros dispositivos; plumas, equipo de protección personal.

Todos los trabajadores deberán tomarse la temperatura diariamente, si ésta es mayor de 37.5°C, deberás reportarla al jefe directo, así como al personal de salud de la empresa.

Usa siempre el equipo de protección personal.

En caso de utilizar uniforme laboral, este deberá de retirarse y empaquetarse al final de la jornada para el regreso a casa.

En caso de utilizar el transporte público, se recomiendo desinfectar las manos antes de abordar, usar cubrebocas, procura mantener una distancia de por lo menos 1.5 metros con el resto de las personas y al salir de la unidad de transporte nuevamente sanitizar las manos.

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