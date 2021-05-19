La autoridad fiscal presume que estos contribuyentes emitieron facturas que amparan operaciones para las que no cuentan con la capacidad material necesaria. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publica periódicamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una lista con los nombres de contribuyentes que presuntamente están en el supuesto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF). Es decir, que emite comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) que amparan operaciones que nunca se realizaron en realidad, pues no cuenta con la capacidad material necesaria para ello. En la última actualización, publicada el 17 de mayo por la autoridad fiscal, se incluyen contribuyentes que según una investigación del diario La Jornada han sido proveedores de los gobiernos de Nuevo León, Oaxaca y Ecatepec. El rotativo indagó en los primeros diez contribuyentes de un total de 103, y halló que Verónica Patricia Almaguer Barrios, la primer contribuyente de la lista, recibió un pago de 191 mil 864 del ayuntamiento de Ecatepec, en el Estado de México, para reparar un motor. También están proveedores del estado de Oaxaca, entre las que están Ang Business Group, Alimentos procesados y servicios Altam y Brahimi Agrícola y Ganadera. De los proveedores del gobierno de Nuevo León, está Asesoría y Desarrollo de Sistemas Avanzados, empresa que se especializa en servicios de cómputo que también fue proveedora del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado de Baja California Sur. De acuerdo a un documento del Instituto Nacional Electoral (INE), a esta empresa se le pagaron casi 6 millones de pesos. Hay que decir que el listado en el que aparecen estos contribuyentes no es el definitivo, por lo que todavía tienen la posibilidad de ofrecer pruebas para desvirtuar la presunción del SAT.

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