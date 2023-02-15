Una persona o empresa que deja de pagar un financiamiento tendrá un historial negativo, y eso puede dificultar la obtención de nuevos créditos El Buró de Crédito es una empresa que administra una b...

Una persona o empresa que deja de pagar un financiamiento tendrá un historial negativo, y eso puede dificultar la obtención de nuevos créditos El Buró de Crédito es una empresa que administra una base de datos con el historial crediticio de personas y empresas. Dicho historial crediticio muestra tanto los pagos puntuales y adecuados como los atrasados. A las personas y empresas les conviene que su historial muestre pagos oportunos, porque es una forma de avalar que son cumplidas y así tienen más probabilidades de obtener nuevos financiamientos. Lo anterior se debe a que una persona o empresa que deja de pagar un crédito tendrá un historial negativo, y eso puede dificultar la obtención de nuevos créditos. De acuerdo con el Buró de Crédito, a las personas y empresas les conviene tener un buen historial de crédito, para acceder a mejores préstamos cuando sea necesario. (Imagen: Shutterstock)

Consejos para limpiar historial en el Buró de Crédito

En este contexto, el Buró de Crédito compartió las siguientes recomendaciones para que las personas y empresas puedan limpiar su historial:

Ten presente que no existe una forma de limpiar tu historial de crédito que no sea pagando responsablemente. No caigas en charlatanerías. Nadie puede “borrarte” del Buró.

Si no tienes dinero para liquidar una cuenta por completo, trata de llegar a un acuerdo con la o las instituciones financieras con las que tienes pagos pendientes. En algunas ocasiones te permiten pagar en mensualidades fijas y eliminan en gran parte los intereses.

Evita dejar de pagar. Atrasarte es un grave error en el que puedes llegar a caer y afectar tu tranquilidad y tu historial de crédito. Ajusta lo necesario para que, aunque sea, realices el pago mínimo de tu deuda.

Limpia tu historial crediticio y cuida tu salud financiera.

Para conocer su historial, el Buró de Crédito indicó que las personas y empresas pueden revisar su Reporte de Crédito Especial, el cual concentra la información de sus créditos en un documento. Se tiene derecho a uno gratis cada 12 meses y los adicionales en el mismo lapso cuestan 35.60 pesos cada uno en la página o en la app de Buró de Crédito. Uno de los beneficios de contar con un Reporte de Crédito Especial es que se puede consultar la información actualizada de los compromisos de pago, para que se puedan tomar acciones de manera oportuna.