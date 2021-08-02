La reforma pasó a pesar de la oposición del PAN y el PRI, que votaron en contra, pues pedían un plazo mayor. Las empresas tendrán un mes más para absorber a los trabajadores a los que empleaban a t...

La reforma pasó a pesar de la oposición del PAN y el PRI, que votaron en contra, pues pedían un plazo mayor. Las empresas tendrán un mes más para absorber a los trabajadores a los que empleaban a través de esquemas de outsourcing, transfiriéndolos a la nómina central, así como para que las empresas que opten por continuar prestando servicios especializados logren su registro en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE). La reforma se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) del sábado 31 de julio. Con 373 votos a favor y 71 en contra del PAN y el PRI, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de ampliar el plazo en un mes, por lo que las empresas deberán haber completado estos requisitos para el 1 de septiembre de este año. Los legisladores del PRD y MC votaron a favor, aunque pronunciándose en contra de que la prórroga sea de sólo un mes, pues el plazo sería nuevamente insuficiente. Por su parte, las bancadas del PRI y el PAN votaron en contra alegando que el nuevo plazo ofrecido, propuesto por iniciativa del senador morenista Ricardo Monreal, no va a bastar para que las empresas cumplan con los requisitos. En el Senado de la República, la iniciativa pasó con 84 votos a favor, 22 en contra y cero abstenciones. La bancada del PAN votó en contra, intentando ampliar, sin éxito, el plazo hasta el 1 de enero de 2022.

El Congreso aprobó ampliar un mes el plazo para que las empresas concluyan con su regularización en materia de subcontratación. Fecha límite 👉1 sept. Por esta reforma, más de 2 millones 300 mil trabajadores han salido del esquema de outsourcing reconociéndoles sus derechos. — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) July 31, 2021

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.