Al responder un planteamiento, el SAT explicó el procedimiento a seguir con el CFDI en caso de incidencias durante el traslado de mercancías.

Al responder un planteamiento, el SAT explicó el procedimiento a seguir con el CFDI en caso de incidencias durante el traslado de mercancías.

Como parte de la información que debe contener el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con complemento de “Carta Porte”, se encuentran datos referentes a la unidad vehicular, datos del operador, ruta, entre otros. No obstante, en la prestación del servicio de autotransporte es muy común que existan incidencias que tienen que ver con cambios de unidades debido a una descompostura, sustitución del operador derivado de una situación inesperada o cambio de ruta derivado de manifestaciones ciudadanas, actos delictivos, entre otras situaciones.

Planteamiento del IMCP

Lo anterior lo planteó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) durante la Cuarta Reunión Bimestral 2021 con las Coordinaciones Nacionales de Síndicos del Contribuyente. En el planteamiento 19, el IMCP indicó a la autoridad que definiera el procedimiento a seguir en el caso de que, una vez iniciado el viaje, ocurran incidencias como descompostura del camión con la correspondiente sustitución del vehículo, o bien cambio de ruta o cambio de operador en pleno viaje.

Respuesta del SAT sobre el CFDI

En su respuesta, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que ante las incidencias durante el traslado de las mercancías que impliquen un cambio en la información del CFDI de tipo ingreso o de traslado con complemento “Carta Porte” que se emitió previo al inicio del traslado de los bienes o mercancías, éste se deberá cancelar y emitir uno nuevo donde se plasmen las actualizaciones correspondientes. Además, el SAT explicó que se deberá relacionar en el nuevo CFDI, el CFDI inicial registrando la clave 04 “Sustitución de los CFDI previos” en el campo “TipoRelacion”. Por último, la autoridad fiscal recordó que dicha problemática ya se encuentra considerada en el documento de preguntas frecuentes publicado en el Portal del SAT. En los planteamientos 6,11,15,19,23 y 45 de la Cuarta Reunión Bimestral 2021 con las Coordinaciones Nacionales de Síndicos del Contribuyente también incluyen dudas sobre “Comprobantes fiscales (CFDI con complemento de carta porte)”. Puedes ver el planteamiento del IMCP y la respuesta del SATaquí / Páginas: 50 y 51 / Fecha de publicación: el documento tiene fecha de agosto de 2021.

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