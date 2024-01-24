El fisco no tiene la facultad de crear nuevos impuestos, pues esa responsabilidad recae en la Cámara de Diputados, destacó el administrador del SAT El administrador general de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Gari Flores Hernández González, desmintió la información falsa que circula en redes sociales sobre un supuesto aumento en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para jubilados en 2024. En una entrevista con El Sabueso del portal Animal Político, destacó que el SAT no tiene la facultad de crear nuevos impuestos, pues esa responsabilidad recae en la Cámara de Diputados. Subrayó que no hay ningún impuesto adicional que haya sido establecido por el gobierno actual ni que entre en vigor este año. La Ley de impuesto sobre la renta establece claramente las condiciones bajo las cuales los pensionados deben pagar ISR. Contrariamente a la información falsa difundida, la mayoría de los pensionados están exentos de este impuesto. Solo aquellos que reciben una o más pensiones que en conjunto superen los 48 mil 800 pesos mensuales están sujetos al pago del ISR. En el artículo 93 de dicha ley se especifica que las personas que reciben jubilaciones, pensiones o cualquier otra forma de retiro están exentas de este impuesto. Solo se aplicará un pago de ISR cuando se reciba más de 15 veces el equivalente a un salario mínimo en la zona geográfica correspondiente. En términos prácticos, esto significa que solo se cobra ISR a quienes perciben una o más pensiones por un monto superior a los 48 mil 800 pesos mensuales. En estos casos, la retención del impuesto es responsabilidad del patrón y se aplica únicamente al excedente de dicho umbral.