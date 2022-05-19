El presidente aclaró que el reconocimiento de la SCJN para que la autoridad fiscal acceda a la información bancaria deriva de un proceso que viene de tiempo atrás. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recientemente avaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede acceder a la información bancaria de personas y empresas sin necesidad de contar con una orden judicial. Lo anterior se debe a que la Primera Sala de la SCJN aprobó una jurisprudencia que establece que el secreto bancario no opera si se trata de información que el SAT requiere para su fiscalización.

Reconocimiento de la SCJN deriva de un proceso que viene de tiempo atrás

El 18 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que respaldó la medida, pero aclaró que el reconocimiento de la SCJN deriva de un proceso que viene de tiempo atrás, del sexenio anterior, y que hasta ahora se resolvió.

El secreto bancario fue utilizado para evadir impuestos

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que se debe cuidar la intimidad de las personas. Pero afirmó que el secreto bancario fue utilizado para evadir el pago de impuestos y cometer fraudes. El presidente mencionó que quienes utilizaban el secreto bancario de esta manera eran las corporaciones y 'los de mero arriba', quienes tenían engañada a la gente. Esto se debe a que difundían la idea de que todos tenían que aportar y que el problema fiscal de México era porque los integrantes de la economía informal no pagaban impuestos: "los ambulantes, los acomodadores de carros, los ‘viene, viene’, que ese era el grave problema que teníamos en la política fiscal y que había que buscar formalizar a todos", expresó. "Esto sucedía en el periodo neoliberal y aquí hemos dado a conocer la lista de las empresas, de los bancos que no pagaban impuestos… Se protegían con el secreto bancario, con el que no se podían dar a conocer informes privados de estas empresas, de estas corporaciones", indicó el mandatario. Además, López Obrador dijo que se debe procurar que todos paguemos impuestos y se deben dar facilidades para que haya economía formal, no informal. Pero indicó que es muy poco lo que se podría recaudar con la gente que sale a la calle a buscarse la vida para mantener a su familia.

Aseguran que se emprendió una campaña de desinformación

En este contexto, la conductora de una sección de la conferencia de prensa matutina llamada "Quién es quién en las mentiras", Ana Elizabeth García Vilchis, afirmó que se emprendió una campaña de desinformación acusando al gobierno del presidente López Obrador de establecer terrorismo fiscal contra los ciudadanos. García Vilchis explicó que la atribución del SAT para acceder a la información bancaria de personas y empresas sin necesidad de contar con una orden judicial es vieja, la establece una ley de gobiernos anteriores, y dijo que la resolución de la SCJN se debió a un juicio de amparo que promovió un particular. Además, García Vilchis recordó que la SCJN concluyó que el artículo 142, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito, que obliga a proporcionar información bancaria, no es arbitrario, desproporcional, ni vulnera el derecho a la vida privada. Puedes ver la versión estenográfica de la conferencia de prensa del presidente aquí / Fecha de publicación: 18 de mayo de 2022.