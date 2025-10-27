Guía práctica para entender el IVA no acreditable: reglas, relación con el ISR, ejemplos con tablas, proporción por actividades gravadas y exentas, y el tratamiento en inversiones La regla general ...

Guía práctica para entender el IVA no acreditable: reglas, relación con el ISR, ejemplos con tablas, proporción por actividades gravadas y exentas, y el tratamiento en inversiones La regla general del impuesto al valor agregado (IVA) permite acreditar el impuesto trasladado en compras y servicios. Aun así, hay casos en los que ese IVA no se puede acreditar. Ante ese escenario, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) abre una puerta: en determinados supuestos, ese IVA no acreditable sí puede deducirse para ISR. La clave es identificar por qué no se acreditó y cómo sustentar la deducción con documentos y cálculos correctos.

Por qué existe el iva no acreditable

Para que el IVA sea acreditable debe cumplir requisitos del artículo 5 de la Ley del IVA. Dos ejes mandan:

Indispensabilidad y deducibilidad: el gasto debe ser estrictamente indispensable y deducible para ISR.

el gasto debe ser estrictamente indispensable y deducible para ISR. Proporción de actividades: el acreditamiento solo procede en la parte destinada a actos gravados (16% o 0%).

De esa combinación surgen tres escenarios típicos:

¿Es deducible para isr? Acreditamiento del iva SÍ, en su totalidad Se acredita todo el IVA Solo parcialmente Se acredita el IVA en la misma proporción No es deducible No se acredita el iva

Ejemplo rápido: cómo se ve en la práctica

Honorarios contables relacionados con la actividad: $15,000 + $2,400 de IVA → gasto deducible, IVA acreditable.

relacionados con la actividad: $15,000 + $2,400 de IVA → gasto deducible, IVA acreditable. Auto sedán vinculado con la actividad: $350,000 + $56,000 de IVA → deducible solo hasta $175,000; el iva acreditable será 50% ($28,000).

vinculado con la actividad: $350,000 + $56,000 de IVA → deducible solo hasta $175,000; el iva acreditable será 50% ($28,000). Papelería sin relación con la actividad y sin CFDI: $1,000 + $160 de IVA → no deducible, IVA no acreditable.

Concepto ¿Deducible isr? IVA acreditable Honorarios contables SÍ, cumple requisitos $2,400 acreditables Vehículo sedán Parcial (límite $175,000) $28,000 (50%) Papelería sin CFDI ni vínculo No deducible No acreditable

La proporción por actividades gravadas, exentas o no objeto

Cuando un mismo insumo sirve para actividades gravadas y exentas, el IVA se acredita solo en la proporción gravada del mes (o destino habitual en inversiones):

Acto o actividad Acreditamiento Destinado a actos gravados (16% o 0%) Se acredita el 100% del iva Destinado a actos exentos o no objeto No se acredita el iva Destinado a ambos (gravados y exentos) Se acredita en la proporción gravada

Caso mixto ilustrativo (mes de pago):

Arrendamiento de maquinaria para obra gravada: $100,000 + $16,000 de IVA → acreditable 100%.

para obra gravada: $100,000 + $16,000 de IVA → acreditable 100%. Materiales para departamentos (exentos): $300,000 + $48,000 de IVA → no acreditable.

para departamentos (exentos): $300,000 + $48,000 de IVA → no acreditable. Honorarios de arquitectura para proyecto mixto: $250,000 + $40,000 de IVA, con 30% de actos gravados → acreditable $12,000 (30%).

Cuándo el IVA no acreditable sí es deducible en ISR

La regla de oro del artículo 28, fracción XV de la LISR puede resumirse así:

Concepto Deducibilidad ISR Rjemplo IVA acreditable de una erogación deducible No es deducible (porque ya se acredita en IVA) Mercancía deducible cuyo IVA fue acreditado IVA no acreditable de una erogación deducible Sí es deducible para ISR Servicios médicos exentos: el IVA no acreditable se deduce IVA no acreditable de una erogación no deducible No es deducible Gasto sin CFDI o sin vínculo con la actividad

En corto: el IVA no acreditable solo se deduce para ISR cuando no se acreditó por estar ligado a actos exentos o no objeto, y el gasto o inversión es deducible conforme a la LISR.

Inversiones: ¿deduzco el IVA no acreditable en el ejercicio o lo integro al MOI?

Cuando una inversión sirve a actos gravados y exentos, parte del IVA será no acreditable. Existen dos criterios usuales en la práctica:

Gasto del ejercicio: deducir el IVA no acreditable en el año del pago, apoyado en que el MOI excluye expresamente el IVA.

deducir el IVA no acreditable en el año del pago, apoyado en que el MOI excluye expresamente el IVA. Integrarlo al MOI y depreciarlo: seguir el enfoque contable de la NIF C-6, que incluye impuestos indirectos no recuperables en el costo del activo; se deduce vía depreciación.

Comparativo base (inversión adquirida el 1 de enero, usada todo el año):

Precio de la inversión $100,000 IVA $16,000 Porcentaje acreditable de IVA 40% IVA no acreditable $9,600 Porcentaje de depreciación anual 10%

Resultado comparado:

Concepto Deducir en el ejercicio Integrar al MOI y depreciar Monto original de la inversión $100,000 $116,000 Deducción por depreciación $10,000 $11,600 Deducción por iva no acreditable $9,600 — Deducción total del año $19,600 $11,600

La elección incide en el tiempo de recuperación fiscal. Sea cual sea el criterio adoptado, conviene documentarlo en políticas contables y revelarlo consistentemente.

Checklist para no equivocarte con el iva no acreditable