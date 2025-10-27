Guía práctica para entender el IVA no acreditable: reglas, relación con el ISR, ejemplos con tablas, proporción por actividades gravadas y exentas, y el tratamiento en inversiones La regla general del impuesto al valor agregado (IVA) permite acreditar el impuesto trasladado en compras y servicios. Aun así, hay casos en los que ese IVA no se puede acreditar. Ante ese escenario, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) abre una puerta: en determinados supuestos, ese IVA no acreditable sí puede deducirse para ISR. La clave es identificar por qué no se acreditó y cómo sustentar la deducción con documentos y cálculos correctos.
Por qué existe el iva no acreditable
Para que el IVA sea acreditable debe cumplir requisitos del artículo 5 de la Ley del IVA. Dos ejes mandan:
- Indispensabilidad y deducibilidad: el gasto debe ser estrictamente indispensable y deducible para ISR.
- Proporción de actividades: el acreditamiento solo procede en la parte destinada a actos gravados (16% o 0%).
De esa combinación surgen tres escenarios típicos:
|¿Es deducible para isr?
|Acreditamiento del iva
|SÍ, en su totalidad
|Se acredita todo el IVA
|Solo parcialmente
|Se acredita el IVA en la misma proporción
|No es deducible
|No se acredita el iva
Ejemplo rápido: cómo se ve en la práctica
- Honorarios contables relacionados con la actividad: $15,000 + $2,400 de IVA → gasto deducible, IVA acreditable.
- Auto sedán vinculado con la actividad: $350,000 + $56,000 de IVA → deducible solo hasta $175,000; el iva acreditable será 50% ($28,000).
- Papelería sin relación con la actividad y sin CFDI: $1,000 + $160 de IVA → no deducible, IVA no acreditable.
|Concepto
|¿Deducible isr?
|IVA acreditable
|Honorarios contables
|SÍ, cumple requisitos
|$2,400 acreditables
|Vehículo sedán
|Parcial (límite $175,000)
|$28,000 (50%)
|Papelería sin CFDI ni vínculo
|No deducible
|No acreditable
La proporción por actividades gravadas, exentas o no objeto
Cuando un mismo insumo sirve para actividades gravadas y exentas, el IVA se acredita solo en la proporción gravada del mes (o destino habitual en inversiones):
|Acto o actividad
|Acreditamiento
|Destinado a actos gravados (16% o 0%)
|Se acredita el 100% del iva
|Destinado a actos exentos o no objeto
|No se acredita el iva
|Destinado a ambos (gravados y exentos)
|Se acredita en la proporción gravada
Caso mixto ilustrativo (mes de pago):
- Arrendamiento de maquinaria para obra gravada: $100,000 + $16,000 de IVA → acreditable 100%.
- Materiales para departamentos (exentos): $300,000 + $48,000 de IVA → no acreditable.
- Honorarios de arquitectura para proyecto mixto: $250,000 + $40,000 de IVA, con 30% de actos gravados → acreditable $12,000 (30%).
Cuándo el IVA no acreditable sí es deducible en ISR
La regla de oro del artículo 28, fracción XV de la LISR puede resumirse así:
|Concepto
|Deducibilidad ISR
|Rjemplo
|IVA acreditable de una erogación deducible
|No es deducible (porque ya se acredita en IVA)
|Mercancía deducible cuyo IVA fue acreditado
|IVA no acreditable de una erogación deducible
|Sí es deducible para ISR
|Servicios médicos exentos: el IVA no acreditable se deduce
|IVA no acreditable de una erogación no deducible
|No es deducible
|Gasto sin CFDI o sin vínculo con la actividad
En corto: el IVA no acreditable solo se deduce para ISR cuando no se acreditó por estar ligado a actos exentos o no objeto, y el gasto o inversión es deducible conforme a la LISR.
Inversiones: ¿deduzco el IVA no acreditable en el ejercicio o lo integro al MOI?
Cuando una inversión sirve a actos gravados y exentos, parte del IVA será no acreditable. Existen dos criterios usuales en la práctica:
- Gasto del ejercicio: deducir el IVA no acreditable en el año del pago, apoyado en que el MOI excluye expresamente el IVA.
- Integrarlo al MOI y depreciarlo: seguir el enfoque contable de la NIF C-6, que incluye impuestos indirectos no recuperables en el costo del activo; se deduce vía depreciación.
Comparativo base (inversión adquirida el 1 de enero, usada todo el año):
|Precio de la inversión
|$100,000
|IVA
|$16,000
|Porcentaje acreditable de IVA
|40%
|IVA no acreditable
|$9,600
|Porcentaje de depreciación anual
|10%
Resultado comparado:
|Concepto
|Deducir en el ejercicio
|Integrar al MOI y depreciar
|Monto original de la inversión
|$100,000
|$116,000
|Deducción por depreciación
|$10,000
|$11,600
|Deducción por iva no acreditable
|$9,600
|—
|Deducción total del año
|$19,600
|$11,600
La elección incide en el tiempo de recuperación fiscal. Sea cual sea el criterio adoptado, conviene documentarlo en políticas contables y revelarlo consistentemente.
Checklist para no equivocarte con el iva no acreditable
- Verifica deducibilidad ISR del gasto/inversión: indispensable para acreditar o, en su defecto, deducir el IVA no acreditable.
- Calcula la proporción mensual cuando el insumo sirva a actos gravados y exentos; en inversiones usa el destino habitual.
- Conserva CFDI, contratos y evidencia que vincule la erogación con la actividad empresarial.
- Define política para inversiones: gasto del ejercicio vs. integración al MOI y depreciación, y sé consistente.
- Documenta la razón del no acreditamiento: exento/no objeto (posible deducción en ISR) vs. no deducible (sin deducción).