El exfutbolista se comprometió a pagar el adeudo, más las actualizaciones y recargos, así como difundir mensajes para promover la cultura fiscal. Miguel "el Piojo" Herrera, exfutbolista y director técnico, llegó a un acuerdo reparatorio con la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF). Se comprometió a pagar un millón 622 mil pesos tras ser acusado de defraudación fiscal equiparada, por reportar ingresos menores a los que que realmente tuvo durante 2014, año en que fue director técnico de la selección mexicana. En aquel año, el monto que no pagó fue de 737 mil pesos históricos, a lo que sumándole actualizaciones y recargos da más de millón y medio de pesos. Además de pagar el monto del adeudo, el ex director técnico del América se comprometió a publicar un mensaje en que inste a la población a cumplir con sus obligaciones fiscales: "Es momento de cumplir por México". También tendrá que publicar en un medio de circulación nacional el reconocimiento de su falta fiscal y el compromiso de actuar dentro de la legalidad de ahora en adelanta. La ley contempla que el delito de defraudación fiscal puede ameritar años de cárcel, sin embargo, existen alternativas para que el contribuyente no pise la cárcel. Si Herrera no cumple con su parte del acuerdo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá proceder legalmente en su contra. En caso de que el ex futbolista vuelva a incurrir en el mismo comportamiento, sería sujeto a las sanciones previstas por la ley contra los defraudadores fiscales, lo que incluye la prisión preventiva oficiosa. La autoridad fiscal ha utilizado la misma estrategia frente a grandes empresas como Femsa, Walmart e IBM, quienes dieron a conocer los acuerdos a los que llegaron con el gobierno de pagar adeudos de miles de millones de pesos en impuestos atrasados. Con información de Milenio. https://www.milenio.com/deportes/piojo-herrera-firma-reparatorio-sat-pagara-1-6-mdp

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