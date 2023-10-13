Este número será obligatorio para movimientos digitales, busca evitar el robo de identidad y fraudes El nuevo Número de Identificación Personal (NIP) que será generado por las Afores para prevenir robos de identidad y fraudes en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) entrará en vigor en 2024, según Juan Manuel Valle Pereña, director general de Afore Coppel. Este NIP, requerido para realizar movimientos digitales, tiene como función principal autentificar a los trabajadores al firmar electrónicamente trámites y servicios de su cuenta individual, expresando su voluntad, según lo establecido por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Valle Pereña explicó que este NIP será opcional para los trámites que se realicen de manera presencial, pero obligatorio para movimientos digitales, como el traspaso de Afore o retiros por desempleo. La Consar establece que este NIP será parte de un mecanismo de autenticación que incluirá la firma biométrica y otros elementos digitales almacenados en medios electrónicos, con efectos jurídicos similares a una firma autógrafa. La finalidad de esta iniciativa es mitigar fraudes, usurpación de identidad y malas prácticas en el SAR, proporcionando seguridad en las solicitudes de los trabajadores. El NIP será almacenado en la Base de Datos Nacional del SAR como parte de la Firma Electrónica SAR, que funcionará como un medio de autenticación y manifestación de la voluntad exclusiva en los Sistemas de Ahorro para el Retiro. El objetivo es prevenir fraudes y garantizar la integridad del sistema, manteniendo la confianza de los trabajadores en el proceso.