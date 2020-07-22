Sin embargo, el secretario de Hacienda se negó a adquirir deuda o a incrementar los estímulos fiscales al sector privado, fuertemente castigado por la pandemia. En la reunión virtual que sostuvo el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Arturo Herrera, con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) el día martes, el secretario rechazó de nueva cuenta la petición del sector industrial por incrementar los apoyos fiscales. Herrera explicó que incrementar los apoyos fiscales complicaría aún más la deuda pública, además de que es “limitado” el espacio fiscal para que esto pueda suceder, lo que pondría en riesgo la permanencia de programas sociales claves para la 4T. En este encuentro, Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra, le hizo dos peticiones al titular de Hacienda: hacer uso de un porcentaje pequeño de la línea de crédito que el país tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que se posponga el cobro de la electricidad por parte de la CFE por seis meses. Por su parte, José Antonio Centeno, vicepresidente de Canacintra mencionó que “el apoyo que el gobierno ha dado a la industria ha sido muy bajo” y agregó que “si no se tiene un real apoyo, será difícil que la industria se recupere en este sexenio”. “¿Que objeto tiene contar con línea de 60 mil millones de pesos del FMI en casos de emergencia si no se puede usar en una crisis?”, cuestionó Centeno. Asimismo, Castellanos hizo la petición concreta de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) difiera las facturas de luz en un plazo de seis meses y que a partir de enero de 2021 se empiece a pagar lo que se acumule. Esa acción, dijo, le daría mucho aire a las empresas. De acuerdo a Enrique Galván Ochoa, columnista de La Jornada, esta medida también ayudaría a tortillerías, panaderías y talleres familiares que se encuentran inscritas en dicha cámara. Sin embargo, Arturo Herrera no cambió su discurso en lo que tiene que ver con la contratación de deuda con organismos externos como el FMI. “Si tuviéramos un impulso de 20% del PIB de apoyo fiscal, a una tasa ponderada está cercana al 6%, nada más en el pago de intereses el año que entra, tendríamos que pagar 300 mil millones de pesos. Es el costo de todos los programas sociales del país. Esto quiere decir que si tuviéramos ese impulso hoy, tendríamos que cancelar proyectos”. Aunado a esto, Herrera explicó que “hemos visto una devaluación de poco más del 20%, por lo que la deuda en dólares ha tenido una revaluación equivalente al 15% del PIB. Aun sin haber impuesto medios adicionales, la deuda del país se ha venido incrementando, además se hace más visible por la caída en el PIB”. Sin embargo, el secretario de hacienda dijo a los integrantes de la Canacintra que analizaría la propuesta sobre el cobro de tarifas de luz por parte de la CFE. “Vamos a revisarlo de manera que no afecte los activos de la CFE ni violente el déficit aprobado por el Congreso”, comentó. De hacerse realidad esta petición, a partir de enero de 2021 los industriales podrían pagar en partes la deuda que se acumuló de los meses que restan de este año. Además recomendó el uso de caretas y cubrebocas: “estos instrumentos van a permitir relanzar con mayor éxito la economía. Vamos a tener que trabajar en condiciones distintas, nos vamos a tener que adaptar”, señaló el funcionario.

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