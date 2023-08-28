La autoridad consideró viable que los campos ya no se incluyeran en la Constancia de Situación Fiscal de los contribuyentes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) eliminó los siguientes cam...

La autoridad consideró viable que los campos ya no se incluyeran en la Constancia de Situación Fiscal de los contribuyentes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) eliminó los siguientes campos de la Constancia de Situación Fiscal (CSF):

"Estado del domicilio"

"Estado del contribuyente en el domicilio".

La autoridad fiscal informó lo anterior en el documento de la Segunda Reunión 2023 de Síndicos del Contribuyente, en la que expuso las actualizaciones a la CSF, con respecto al domicilio del contribuyente. La consultora Fiscalia reporta que la CSF tenía los campos "estado del domicilio" y el "estado del contribuyente en el domicilio". En estos campos se indicaba si el contribuyente se encontraba localizado o su domicilio estaba por verificar. Se indica que estos rubros eran apropiados para consultar el estado del domicilio del contribuyente y así evitar sanciones relacionadas a la restricción temporal de los Certificados de Sellos Digitales (CSD). Sin embargo, la autoridad señaló que estos campos ya no están disponibles en la CSF.

Motivo de la eliminación del "estado del domicilio” en la CSF

De acuerdo con la autoridad, “el estado del domicilio y el estado del contribuyente en el domicilio ya no aparecen mencionados en la CSF, porque los contribuyentes argumentaron que al tener que entregar dicha constancia a empleadores, bancos, etcétera, se daban a conocer datos personales”. Por lo anterior, el SAT consideró viable que dichos campos no se incluyeran en la CSF. Como alternativa para la consulta del estado del domicilio del contribuyente, el SAT refiere a la lista de “no localizados”.