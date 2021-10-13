El presidente informó que la regulación de autos "chocolate" iniciará en los siete estados fronterizos con Estados Unidos. Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andr...

El presidente informó que la regulación de autos "chocolate" iniciará en los siete estados fronterizos con Estados Unidos. Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo fin de semana firmará un acuerdo para regularizar los autos que han sido importados a México desde Estados Unidos, conocidos como “chocolate”. Además, aclaró que este acto no pretende regularizar todos los autos que ingresen al país, sino que se reconocerá la posesión de los que ya están en territorio nacional a través de un permiso.

AMLO busca regularizar los autos "chocolate" en todo el país

Por otro lado, el presidente resaltó que los propietarios de las unidades “chocolate” pagarán una cantidad justa por inscribir sus autos, y serán los estados quienes podrán disponer de esos recursos para que lo utilicen en mejorar las calles. De esta manera, señaló que la regularización de autos iniciará en los siete estados fronterizos, y agregó que posteriormente se revisarán mecanismos para regularizar los autos en el resto de los estados. “No vamos a regularizar todos, se va a dar un permiso, se les va a reconocer la posesión del vehículo, van a pagar una cantidad no excesiva, justa”, dijo el mandatario.

No se cuenta con un registro que acredite el origen y propiedad de los automóviles

Asimismo, el presidente amparó su decisión con el argumento de que muchos de estos automóviles son utilizados para cometer ilícitos por lo que no se cuenta con un registro que acredite su origen y propiedad. Además, indicó que también es para aliviar a las familias que tienen que recurrir a la compra de estos autos por no poder acceder a uno nuevo de agencia.

Las administraciones deben mantener acciones de austeridad

Sin embargo, López Obrador hizo un llamado a los gobiernos estatales y municipales a mantener acciones de austeridad en sus administraciones y con ello poder contar con recursos para atender necesidades básicas de sus entidades como el bacheo. “Que haya austeridad y que nosotros ayudemos con los programas de Bienestar, con obras, caminos, en el caso del bacheo, aunque es un asunto estatal, municipal y esto lo digo porque ayudamos en Hermosillo y ahora ya el presidente de Hermosillo que está entrando dice: necesito 6,000 millones para el bacheo, casi casi está como para que yo le mande a decir ¿y de qué quieres tu nieve?”, concluyó el jefe del Ejecutivo federal. Con información de El Financiero y Forbes México. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/13/amlo-va-por-regularizacion-de-autos-chocolate/ https://www.forbes.com.mx/politica-anuncian-regularizacion-de-autos-chocolate-en-estados-fronterizos/

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