¿Ha llegado el momento en el que a tu carro se le ha acabado su vida útil? Es probable que sea hora de deshacerse de él. Sabemos que es difícil pensar en vender o botar un carro, especialmente cuando se tienen muchos recuerdos en este, sumándole un valor sentimental invaluable. Sin embargo, si sólo está ocupando espacio en la cochera, o peor aún en algún aparcadero, es una señal clara de que hay que desprenderse del vehículo. En ocasiones podemos pensar que se puede arreglar, pero seamos honestos, si la reparación saldría más costosa que el valor del vehículo, sería una inversión a pérdida que no tiene sentido realizar. Lo más recomendable en estos casos, es acudir a los yonkes más cercanos a tu ubicación, aunque en función del precio que te ofrezcan por tu carro chatarra te puede compensar desplazarte a un yonke más lejano. Los yonkes son compradores de autos usados, ya sean funcionales o chatarra, que se encargan de sacar el máximo provecho a los carros que adquieren. Los yonkes pueden reparar y revender un carro, pero esto es solo si lo ven como una opción rentable, teniendo en cuenta de que suelen revender los carros a muy bajo precio, uno en muy malas condiciones no les es rentable. Los destinos más comunes de estos carros son ser deshuesados y hacer uso de sus partes, ya sea como repuestos o directamente su materia prima en centros de reciclaje.

¿Cuánto pagan por un carro chatarra?

El precio por un carro en el yonke varía mucho, y es que depende del uso que se le pueda dar. Para determinar su valor se toman en consideración tres factores primordiales. El año, la marca y el estado general del carro. Mientras más viejo sea el carro, más disminuye su valor, encontrando que carros del 2000 para atrás reciben un aproximado de unos 250 a 300 dólares. Los carros de la década del 2000 pueden cotizarse hasta unos 800 dólares, y los modernos, de la última década pueden llegar a más de 1000 dólares. No obstante, el año del carro no es suficiente para sacar una cotización. Es por ello que es importante informarse adecuadamente antes de realizar la venta del carro al yonke más cercano.

¿Cómo determinar el precio de un carro en un yonke?

Cómo evaluamos en el punto anterior, el año del carro juega un factor determinante, y puedes pasar de unos 200 dólares a más de 1000 dependiendo su antigüedad. Adicionalmente, debes tener en cuenta la marca y el modelo. Los carros de los que se suelen necesitar más repuestos tienen un mayor valor, mientras que aquellos que casi no son demandados o hay muchos proveedores disminuyen. El modelo entra en juego cuando se evalúan factores como la temporada o el estado donde te ubiques. Por ejemplo, los autos pequeños son valiosos cuando sube el precio de la gasolina, las camionetas o todoterreno en áreas rurales y frías, los descapotables son un boom en verano. Aunque parezca un aspecto superficial, prestarle atención a la temporada y a tu modelo puede aumentar su valor ya que incrementa su demanda. El tercer factor es en lo primero que debes pensar al momento de determinar el valor de tu carro, su estado. ¿Está destrozado? ¿Es funcional? ¿Tiene piezas en buen estado? Si es funcional debes considerar el valor de reventa, en caso de estar completamente destrozado su valor depende de su materia prima, la cantidad de metal.

¿Cómo negociar el precio de un carro en un yonke?

Lo mejor para negociar es primero evaluar si te conviene un yonker cerca de ti o uno lejano, teniendo en cuenta el modelo y el estado de tu carro. Lo siguiente importante es conocer el potencial de tu carro, si conoces qué piezas tiene en funcionamiento y su precio como repuesto teniendo en cuenta que son piezas usadas, puedes realizar una cotización. Hay por supuesto que tener siempre en cuenta que el yonke tiene que sacar una ganancia de este, pero eso no quiere decir que no puedas sacarle el máximo provecho posible, por lo que incluso si es chatarra, recuerda averiguar el precio del metal por peso para reciclaje, y pesar el carro.

Alternativas al yonke para deshacerte de tu auto viejo

Si la opción del yonke no es accesible para ti o consideras que puedes realizar un mejor negocio, puedes buscar alternativas como Craigslist, sitio de anuncios online donde las personas publican distintos servicios y anuncios de venta. Si bien el sitio tiene sus propias recomendaciones de uso, y no es inusual utilizarla para venta de carros viejos, se deben tomar las precauciones correspondientes para no ser estafado. Dentro de las ventajas de optar por esta opción, es tener muchas más ofertas para comprar, y elegir la que se considere deja más valor.