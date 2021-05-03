Parece que Hacienda no aumentará los impuestos, porque la crisis económica está pasando y México comenzó el año con fortaleza fiscal. El 29 de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SH...

Parece que Hacienda no aumentará los impuestos, porque la crisis económica está pasando y México comenzó el año con fortaleza fiscal. El 29 de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al primer trimestre de 2021. De acuerdo con el documento, los ingresos tributarios tuvieron un crecimiento positivo de 0.8% real en 2020, y para el primer trimestre de este año se observa la misma tendencia positiva con respecto a lo programado. Esto se debe a la recuperación económica.

Hacienda no aumentará los impuestos

Lo peor de la crisis en materia económica está pasando, y México comenzó el año con una fortaleza fiscal todavía más sólida. Por eso, en la SHCP no consideran necesario incrementar los impuestos. Lo anterior lo expuso Gabriel Yorio González, subsecretario de la SHCP, al participar en la conferencia virtual para presentar los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al primer trimestre de 2021.

Mantendrá metas de recaudación

El funcionario dijo que Hacienda mantendrá las metas de recaudación conforme a lo establecido en el Paquete Económico presentado al Congreso de la Unión. Yorio González dijo que los ingresos del Gobierno Federal superaron el monto programado para el cierre del trimestre en 132 mil millones de pesos (mdp), lo que refleja la recuperación económica. Los ingresos tuvieron las siguientes mejoras:

28.3 mil mdp en los ingresos tributarios.

89 mil mdp en los ingresos no tributarios.

14.6 mil mdp en los ingresos petroleros.

Adecuaciones al marco y estructura fiscal

Sin embargo, el subsecretario dijo que es necesario trabajar en adecuaciones al marco y estructura fiscal, para mejorar la eficiencia recaudatoria y reducir los costos de la formalización de los trabajadores en el mercado laboral. Esto último, para que el sector formal crezca. El funcionario también dijo que medidas como el incremento en el salario mínimo, que aumentó más del 50% real desde el 2018; la reforma de pensiones aprobada el año pasado, por la que los trabajadores recibirán un 40% más de lo que recibían respecto a su ingreso, y las limitaciones en el abuso de la figura del outsourcing mejorarán las condiciones del mercado formal. “Esta nueva estructurada, aunada al combate de la evasión fiscal, nos permitirá no sólo ampliar más la base de recaudación, sino también aumentar la productividad y el crecimiento económico del país”, expresó el funcionario de la SHCP. Puedes ver el resumen de los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al primer trimestre de 2021 aquí / Fecha de publicación: 29 de abril de 2021.

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