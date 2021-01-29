Algunos especialistas creen que el aumento de precios en los productos y servicios puede ser un efecto de eliminar el outsourcing.

Algunos especialistas creen que el aumento de precios en los productos y servicios puede ser un efecto de eliminar el outsourcing.

Representantes de la iniciativa privada y especialistas creen que la eliminación de la subcontratación y no limitar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) puede traer consecuencias importantes para los precios de los productos.

Vicente Yañez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), explicó que la reforma llegó en un momento en el que se aumentó el salario mínimo y se aprobó una reforma de pensiones que aumenta la cuota patronal. Todo eso en conjunto puede hacer que aumenten los costos laborales y los precios de los productos.

Yáñez también propuso cambios al reparto de utilidades. Por un lado, un pago de 30 días de salario; por el otro, un esquema que dé más utilidades a trabajadores de menos ingresos y que no contemple a los de alto rango, ya que reciben bonos. El límite de 30 días es una de las propuestas más comunes entre especialistas y empresarios para topar el PTU.

Por su parte, José Manuel López Campos, presidente de Concanaco-Servytur, dijo que la reforma a la subcontratación debe entrar en vigor gradualmente.

Este aumento de precios es solamente uno de los escenarios negativos que los especialistas prevén.

Ahuyentar empresas e inversión

En entrevista con Reforma, Claudia Jañez, titular del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), explicó que esto podría ahuyentar a las empresas multinacionales. La especialista también llamó la atención sobre la crisis económica actual, la peor en los últimos cien años. En este contexto, perder empresas podría traer graves consecuencias. La semana pasada, la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria (Camexa) dijo que ante la difícil situación actual en materia económica y sanitaria, la desaparición del esquema laboral representa un reto “muy grande” para las empresas, que tendrá efectos negativos sobre las inversiones

Pérdida de empleos

Por otro lado, está la pérdida de empleos bajo este esquema. En entrevista con el mismo medio, José Torres, presidente de la Cámara Americana de Comercio (Amcham), explicó que si se elimina por completo, más de dos millones de empleos están en peligro. Otros escenarios estiman incluso una mayor pérdida de empleos. En entrevista con Reporte Índigo, Héctor Márquez, director comercial en México, Caribe y Centroamérica de Manpower, explicó que la cifra de empleos formales que se pueden perder es de más de cuatro millones. También dijo que los patrones estudiarán la situación de sus empresas para ver si eliminan los puestos o los integran a sus nóminas; en la mayoría de los casos, especialmente por la pandemia, se espera que los eliminen. Además, a esto hay que sumarle los 500 mil empleos que existen actualmente sin prestaciones y los 4 millones de empleos en esquemas elusivos. De acuerdo con Torres, la eliminación del outsourcingimplica poner en peligro a 6.5 millones de personas. Con información de El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/productos-subirian-si-eliminan-outsourcing

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