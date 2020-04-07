Te decimos qué documentos debes preparar para presentar la declaración anual el 30 de abril. El último día para presentar la declaración anual como persona física es el 30 de abril. Te decimos qué ...

Te decimos qué documentos debes preparar para presentar la declaración anual el 30 de abril. El último día para presentar la declaración anual como persona física es el 30 de abril. Te decimos qué documentos debes presentar para que no se te pase el plazo.

Documentos para presentar la declaración anual

CLABE de la cuenta bancaria por si se puede obtener un saldo a favor.

Firma electrónica . Este es un requisito básico para enviar la declaración anual. Además, si el saldo a favor es mayor a 150 mil pesos, se debe presentar con la firma electrónica.

. Este es un requisito básico para enviar la declaración anual. Además, si el saldo a favor es mayor a 150 mil pesos, se debe presentar con la firma electrónica. Contraseña. Si el saldo a favor es menor a 1 mil pesos, se utiliza la contraseña. Si es entre 10 mil y 150 mil pesos, se usa la contraseña, pero se debe utilizar una cuenta precargada en la plataforma de la declaración anual a nombre del titular. Si no se tiene la cuenta, se utiliza la firma electrónica.

Constancias

CFDI de nómina por los salarios recibidos en el año.

Comprobantes de pagos y retenciones de ISR, IVA e IEPS.

Constancias por intereses percibidos en el año.

Declaraciones

Las declaraciones mensuales deben estar al día. Además, se recomienda hacer los pagos mensuales en estos días para evitar actos de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Documentación de operaciones

Registro de ingresos en cada mes del año a declarar. Se debe separar el IVA correspondiente.

Registro de deducciones autorizadas. Si tienes dudas, aquí tenemos una guía sobre deducciones.

Comprobantes de los gastos derivados de la actividad en el año.

Comprobantes que amparen deducciones personales.

Documentos que avalen préstamos, premios, donativos, herencias o legados y por enajenación de casa habitación en el año.

Las deducciones por inversiones hechas en el año.

Para personas físicas con actividad empresarial

Se deben presentar los estados financieros.

Balance.

Estado de resultados.

Para personas físicas con trabajadores a su servicio

PTU pagada en el año.

Cuotas de seguridad pagadas en el año.

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