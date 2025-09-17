SUA 3.6.8 ya está disponible: incorpora la reforma al Art. 29 de la Ley del INFONAVIT y fija nuevas fechas límites El Sistema Único de Autodeterminación (SUA) liberó el 12 de septiembre de 2025 la ...

SUA 3.6.8 ya está disponible: incorpora la reforma al Art. 29 de la Ley del INFONAVIT y fija nuevas fechas límites El Sistema Único de Autodeterminación (SUA) liberó el 12 de septiembre de 2025 la versión 3.6.8, una actualización clave para patrones y áreas de nómina porque incorpora los ajustes derivados de la reforma al Artículo 29 de la Ley del INFONAVIT. El cambio más visible es el nuevo calendario de entero: el bimestre noviembre–diciembre de 2025 deberá cubrirse a más tardar el 17 de enero de 2026, fecha que el Instituto reconoce como el nuevo plazo de cumplimiento.

Qué cambia con la reforma y por qué impacta al SUA

La reforma ordena que los descuentos de vivienda ya no se suspendan cuando el trabajador tenga ausencias o incapacidades. Para reflejarlo correctamente en los cálculos, el SUA 3.6.8 ajusta reglas de retención, validaciones y reportes, de modo que el patrón aplique el descuento íntegro conforme al aviso correspondiente.

Calendario y fechas que debes tener a la mano

Periodo Concepto Fecha límite Notas operativas Noviembre–diciembre 2025 Entero INFONAVIT (descuentos de vivienda) 17 de enero de 2026 Aplicar retención íntegra; no suspender por ausencias o incapacidades Desde septiembre 2025 Actualización de sistema SUA Inmediata Instalar versión 3.6.8 para evitar diferencias o pagos fuera de tiempo

Implicaciones para nómina y cumplimiento

Las retenciones deben aplicarse de manera íntegra conforme al aviso de descuento de cada trabajador.

Las incapacidades y las faltas ya no detienen el cálculo ni la aplicación del descuento de vivienda.

El nuevo plazo del bimestre noviembre–diciembre da margen para ajustar procesos de captura, conciliación y entero.

El INFONAVIT recomienda actualizar el SUA “cuanto antes” para evitar errores de cálculo o plazos vencidos.

Checklist para migrar sin contratiempos

Descargar e instalar la versión 3.6.8 del SUA y resguardar respaldos de bases de datos previas. Verificar que los avisos de retención estén vigentes y correctamente capturados en cada expediente. Probar una corrida de nómina con casos de ausencias e incapacidades para validar que el descuento no se suspenda. Conciliar los totales de descuento por trabajador contra el reporte del SUA y contra el recibo de nómina. Programar el entero del bimestre noviembre–diciembre con fecha de corte interna anterior al 17 de enero de 2026.

Buenas prácticas para evitar diferencias

Controlar cambios de salario base y movimientos afiliatorios antes del cierre de bimestre.

Revisar que la versión del SUA y los catálogos estén actualizados en todos los equipos que procesan nómina.

y los catálogos estén actualizados en todos los equipos que procesan nómina. Establecer un calendario interno de pre–cierre de bimestres para detectar alertas y aclararlas a tiempo.

Documentar incidencias y mantener comunicación con el área de recursos humanos para no omitir avisos del Instituto.

Preguntas frecuentes