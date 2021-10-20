Diversas organizaciones y especialistas estiman una inflación más alta para el cierre de 2021 que la de 6.2% de Banxico. Las estimaciones del Banco de México (Banxico) para el cierre de 2021 ubican la inflación en 6.2%. Sin embargo, los análisis de varios expertos la ubican en un nivel significativamente más alto. En entrevista con Reforma, Adrián Muñiz, subdirector de Análisis Económico de Vector Casa de Bolsa, explicó que para el cierre del año podríamos ver la inflación ubicarse entre 6.9% y 7.2%. También dijo que veremos una aceleración importante de la inflación en las próximas semanas. Además, de acuerdo con el especialista, hay claros indicios de que la inflación no bajará en el corto plazo. Esto se debe principalmente a la lenta recuperación del sector de servicios y los aumentos en los costos de la mano de obra. Por otra parte, el banco BNP Paribas estima una inflación de 6.6% para el cierre de 2021. Otra organización con una estimación más alta que la de Banxico es el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) con 6.3% para el cierre del año.

Presiones externas

De acuerdo con Banxico, la inflación está amenazada por las presiones externas y los cuellos de botella en la producción. En este sentido, en septiembre Banxico informó que la inflación se aceleró hasta 6%. Hay que destacar que, inicialmente, la meta de inflación para 2021 era de 3%. De acuerdo con Banxico, esta aceleración se vio impulsada por el aumento de precios en el gas LP y en varios productos agropecuarios. Por otro lado, la institución señaló las lentas recuperaciones de varios sectores económicos y la escasez que sufre la manufactura del país. Este efecto es mucho más grave para las industrias más integrados a las cadenas globales de producción. Con información de Reforma, Forbes y Expansión https://www.reforma.com/preven-terminar-2021-con-inflacion-de-7/gr/ https://www.forbes.com.mx/economia-presiones-externas-y-cuellos-de-botella-en-produccion-afectan-inflacion-banxico/

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