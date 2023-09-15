El próximo año se llevará a cabo un aumento del impuesto al ahorro, que pasará de 0.15% a 1.48% El gobierno federal enfrenta una urgente necesidad de recursos, ya que proyecta un déficit de ingresos que alcanza un 7.3% del PIB. Como resultado, el próximo año se llevará a cabo un aumento del impuesto al ahorro, que pasará de 0.15% a 1.48%. Esta medida tendrá un impacto en los contribuyentes, quienes se verán obligados a pagar considerablemente más por los intereses generados en sus instrumentos de ahorro e inversión. Los más afectados serán aquellos que tengan un ISR a su favor y que no soliciten una devolución en su declaración anual. La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el próximo año establece que "con la información observada de valores públicos y privados y la inflación, se actualizará la tasa de retención provisional aplicable a los intereses pagados por el sistema financiero, la cual será de 1.48% en 2024". Este aumento representa el mayor incremento en la tasa del ISR para los instrumentos de deuda desde que se gravan los intereses. Ramsé Gutiérrez, codirector de Inversiones de Franklin Templeton, dijo a Reforma que la significativa diferencia que este impuesto provisional supondrá para los intereses generados en 2024 en comparación con los de 2023. En el próximo año, las instituciones financieras retendrán este impuesto y lo pagarán al SAT, lo que significa que por cada 100 pesos de rendimiento por inversiones ganados en interés, los contribuyentes recibirán aproximadamente 84 pesos, según ejemplificó Gutiérrez. Juan Carlos Pérez Góngora, fiscalista y presidente del Consejo Empresarial Mexicano, comentó al medio que esta medida se atribuye al creciente déficit de ingresos del Gobierno federal. El incremento del impuesto al ahorro es una respuesta a la necesidad apremiante de recursos, lo que plantea desafíos significativos tanto para los contribuyentes como para la economía mexicana en general.