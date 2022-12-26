La escasez de citas también propició la creación de un “mercado negro” en el que estos espacios eran puestos a la venta Desde hace aproximadamente dos años, los contribuyentes enfrentan problemátic...

La escasez de citas también propició la creación de un “mercado negro” en el que estos espacios eran puestos a la venta Desde hace aproximadamente dos años, los contribuyentes enfrentan problemáticas y afectaciones por la falta de citas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), autoridad que fue ampliamente criticada. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, la escasez de citas también propició la creación de un “mercado negro” en el que estos espacios eran puestos a la venta. El SAT implementó al menos un par de medidas buscando eliminar el problema de la venta de citas, creando para ello un sistema de “turnos” denominado “fila virtual”, inclusive, ampliando algunos horarios de atención a contribuyentes.

El SAT mejoró su servicio de citas

Además, se señala que en lo que va del mes de diciembre, el servicio de citas fue notoriamente mejorado al registrarse un importante incremento en la disponibilidad de citas. A través de la fila virtual, el turno para la cita se recibe en no más de un día. Adicionalmente, el SAT implementó un programa en el que se podría atender a las personas físicas aún sin cita, y con atención prioritaria a:

Adultos mayores

Personas con discapacidad

Mujeres embarazadas o con menores lactantes

En su artículo, la consultora recomendó a los contribuyentes que tienen trámites pendientes de realizar ante el SAT, que realicen sus procedimientos de obtención de citas, aprovechando la notoria mejoría con la que el SAT cierra el año.